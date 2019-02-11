На ваши вопросы отвечают эксперты Ситибанка

|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Добрый день и спасибо за вопрос!
Снятие наличных через банкоматы Ситибанка за рубежом по дебетовым картам производится без взимания комиссии.
С уважением,
АО КБ «Ситибанк»
|Вопрос:
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Добрый день. В какой валюте Ситибанк рассчитывается с платежными системами?
|Ответ:
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Уважаемый Клиент!
Благодарим за вопрос.
С обеими платежными системами у нас установлены сразу несколько видов расчетов, включая расчеты в долларах и евро. Если Вас интересуют расчеты при совершении покупок или снятии наличных по дебетовой карте, то для следующих валют конвертации вообще не будет: российский рубль, доллар США, евро, британский фунт стерлингов, швейцарский франк, японская иена, южноафриканский рэнд, сингапурский доллар, новозеландский доллар, австралийский доллар. Для этого нужно лишь завести бесплатный счет в соответствующей валюте (доступно в Citibank Online) и привязать к нему Вашу дебетовую карту.
При этом для Вас как для клиента нет никаких отличий в итоговой расчетной сумме при пользовании картой Visa или Mastercard за границей при совершении операций в долларах и евро. При оплате в евро сумма без дополнительной конвертации списывается со счета клиента и по картам Visa, и по картам Mastercard, что справедливо и для доллара США.
Если Вас интересует конвертация по кредитным картам, о ней мы подробно рассказываем на нашем сайте: https://www.citibank.ru/russia/cards/rus/faq/kreditnaja-karta-za-granicej.htm
Надеемся, нам удалось ответить на Ваш вопрос!
АО КБ «Ситибанк»
|Вопрос:
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Моя жена — давний клиент Вашего банка. В январе 2018 года она в интернет-банке заполнила платежное поручение на перевод очередного годового платежа за ипотечное страхование в ПАО «РГС-Банк» для ПАО СК «Росгосстрах». Сейчас выясняется, что этот платеж в ПАО СК «Росгосстрах» не приходил. Вероятная причина — жена в поле «Получатель» не полностью указала название: вместо ПАО СК «Росгосстрах» написала просто РОСГОССТРАХ. Деньги на счет не возвращались. Жена позвонила в СитиФон и сотрудник банка сказал, что отследить эти деньги банк не может. Мне кажется, что это не так и сотрудник просто некомпетентен.
|Ответ:
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Уважаемый Автор!
Благодарим за обращение.
Для того чтобы мы могли разобраться в ситуации и прокомментировать действия нашего коллеги, Ваша супруга должна самостоятельно обратиться в Банк, подробно описав сложившуюся ситуацию. Сделать это можно в личном кабинете, заполнив форму «Напишите нам», позвонив в CitiPhone или посетив одно из отделений нашего Банка.
С наилучшими пожеланиями,
АО КБ «Ситибанк»
|Вопрос:
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Добрый вечер,объясните разницу в процентной ставке по накопительному счёту в рублях на этом
|Ответ:
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Здравствуйте!
Спасибо за вопрос.
На обоих ресурсах размещена актуальная информация. Дело в том, что ставку 8% по накопительному счету в рублях мы предлагаем только для новых клиентов, которые откроют пакет обслуживания Citi Priority или Citigold до 30.04.19. Подробнее об этом рассказываем здесь: https://www.citibank.ru/russia/citione/rus/vklad-pod-vysoki-procent.htm
С уважением,
АО КБ «Ситибанк»
|Вопрос:
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Оставил заявку на дебетовую карту для зарплаты(много путешествую показалось удобной) 15 января. Через пару дней позвонили и назначили встречу на 21 января. Приехал курьер. Все заполнили. 6 рабочих дней и карта будет у меня. Отлично. Я в бухгалтерию сообщаю что с февраля хочу получать ЗП в ситибанк, жду карту. Тишина. Прошло больше 6 рабочих дней, 29 звоню на горячую линию. Мне сообщают что мои документы были отданы в отделении только через 4 дня после встречи,т.е. 24. Еще 6 дней не прошло. Жду. Звоню 1 февраля, мне сообщают что документы в статусе рассмотрения, т. к. там почему то не заполнено мое отчество. Сколько ждать? не понятно. Неделю,две. Неизвестно никому… Иду 4 февраля в отделение ВТБ и за полчаса мне оформляют премиальное обслуживание и дают реквизиты на перечисление ЗП и реквизиты отданы в тот же день в бухгалтерию. Перед тем как написать отзыв о вашем банке(когда то давно лет 10 назад был вашим клиентом и было лучше обслуживание) хотел бы узнать это для вашего банка нормально? Обещать 6 раб. дней, а в итоге через 2 недели сообщить что вообще не знаете сроков рассмотрения? Прослушайте разговор. Хотел так же жену перевести,чтобы быть в одном банке,но очевидно что я никому не посоветую уже.
|Ответ:
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Здравствуйте, Александр!
Большое спасибо, что написали нам об этом.
Ответили Вам под отзывом в «Народном рейтинге»: https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10234162/
Пожалуйста, примите наши искренние извинения за случившееся.
С уважением,
АО КБ «Ситибанк»
|Вопрос:
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ДД. Карта cashback на 3 года бесплатна сейчас при оформление?
|Ответ:
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Здравствуйте!
Благодарим за вопрос.
Если Вы — не наш клиент, но очень хотите им стать, у Вас есть возможность получить карту Cashback бесплатно по нашей совместной акции с banki.ru. Для этого нужно просто заполнить заявку, выбрав первую карту из списка по ссылке: https://www.banki.ru/products/creditcards/citibank/
С уважением,
АО КБ «Ситибанк»
|Вопрос:
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Добрый день.
|Ответ:
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Добрый день!
Спасибо Вам за вопрос.
Приносим извинения, что поддержка сервиса пока не появилась. Тем не менее мы не отказываемся от планов по расширению и улучшению возможностей онлайн-банкинга для своих клиентов. О всех изменениях и нововведениях Вы всегда сможете узнать на странице новостей Банка: https://www.citibank.ru/russia/News/rus/news.htm
С уважением,
АО КБ «Ситибанк»
|Вопрос:
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Здравствуйте, Евгений
|Ответ:
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Здравствуйте!
Благодарим за обращение.
К сожалению, описанная Вами проблема действительно существует. Некоторые клиенты не могут попасть в мобильное приложение, потому что программа не принимает код из SMS, и мы делаем все возможное, чтобы разобраться с этим как можно скорее.
Надеемся, что нам удастся решить вопрос до конца недели. Как только это произойдет, мы персонально проинформируем Вас. Увы, пока можем порекомендовать только мобильную версию сайта или полноценный Citibank Online.
Пожалуйста, примите наши искренние извинения за доставленные неудобства.
С уважением,
АО КБ «Ситибанк»
|Вопрос:
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НАПИСАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КРЕДИТЕ ЛИЦАМ С ДОХОДОМ ОТ 30000РУБЛЕЙ-ПЕНСИОНЕР С ПЕНСИЕЙ 9447 РУБЛЕЙ БУДЕТ ОДОБРЕН НА КРЕДИТ 100000 РУБЛЕЙ -КРЕДИТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПОД 11.9% годовых?
|Ответ:
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Здравствуйте!
Извините, но Ваш официальный доход должен быть больше 30000 рублей в месяц. Иначе мы не сможем одобрить для Вас кредит.
С уважением,
АО КБ «Ситибанк»
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Здравствуйте, Владимир!
Извините, что задержались с ответом. Уточняли информацию по Вашему вопросу.
К сожалению, сейчас мы не сможем изменить стоимость обслуживания Вашей карты. Однако можем предложить Вам открыть «Просто кредитную карту», обслуживание которой полностью бесплатно. Подробнее о ее преимуществах на нашем сайте: https://www.citibank.ru/russia/cards/rus/simplicity_main.htm
С уважением,
АО КБ «Ситибанк»
|Вопрос:
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Добрый день! Вопрос по кредитной карте. Выписка формируется 20го числа каждого месяца, и вчера я с удивлением обнаружила, что мне начислены проценты за пользование кредитной картой, по которой я погасила задолженность в льготный период.
|Ответ:
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Уважаемый Автор!
Мы очень хотим разобраться в сложившейся ситуации, однако Вы не оставили о себе никаких данных, по которым мы смогли бы определить Вас как клиента нашего Банка. Пожалуйста, свяжитесь с нами, заполнив форму «Напишите нам» в личном кабинете Citibank Online, либо позвоните в службу клиентской поддержки CitiPhone.
Надеемся на понимание,
АО КБ «Ситибанк»
|Вопрос:
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Добрый день,
|Ответ:
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Александр, здравствуйте!
Спасибо за вопрос.
Как и Вы, мы смотрим в будущее, и поэтому делаем все возможное, чтобы обеспечить клиентов доступом к самым передовым технологиям и средствам осуществления платежей. Будьте уверены, мы не собираемся ограничиваться запуском Samsung Pay и активно работаем в направлении, о котором Вы упомянули.
О всех новинках мы непременно расскажем в «Новостях» на нашем сайте.
С уважением,
АО КБ «Ситибанк»
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Здравствуйте, Сергей!
Льготный период кредитования позволяет Вам бесплатно пользоваться кредитной линией в течение определенного срока с момента совершения покупки. Этот льготный период составляет максимум 50 дней. Если Вы полностью погашаете задолженность по кредитной карте до последнего дня платежа, указанного в Вашей выписке, банк не начисляет проценты за пользование кредитной линией по кредитной карте.
Льготный период кредитования распространяется на операции по оплате товаров/услуг с помощью кредитной карты, в т. ч. совершенные через интернет, а также на операции по оплате коммунальных услуг.
Условия льготного периода кредитования не распространяются на операции по программе «Заплати в рассрочку!», на операции по снятию наличных по кредитной карте, в том числе на уникальные (квази-кэш) операции, определяемые платежными системами как операции с высоколиквидными активами (в частности, денежные переводы, операции по оплате услуг казино и игорных домов и другие), а также на переводы денежных средств со счета кредитной карты на счет третьего лица или на свой счет в другом банке РФ.
Если по тем или иным причинам Вы не погасили задолженность полностью в срок, указанный в выписке, то проценты будут начисляться в соответствии с тарифами с даты совершения операции до полного погашения задолженности.
Если Вы погасили только часть задолженности, Вы сможете воспользоваться Льготным периодом кредитования в следующем месяце. Для этого нужно полностью погасить сумму задолженности, указанную в выписке, в следующем месяце. В этом случае Льготный период кредитования будет распространяться только на те операции, которые были совершены в соответствующем месяце.
Например, Вы совершили какую-либо покупку в январе и получили выписку с указанием Вашей задолженности. По какой-то причине Вы не погасили эту сумму полностью, поэтому Вы не можете получить Льготный период кредитования по январским операциям. В феврале Вы совершаете еще одну покупку и получаете февральскую выписку с указанием общей суммы задолженности. Если Вы полностью погасите февральскую сумму задолженности, то по операциям, совершенным в феврале, Вам будет предоставлен Льготный период кредитования.
Более подробную информацию по льготному периоду кредитования с примерами по Вашей карте, Вы сможете получить, обратившись в службу клиентской поддержки CitiPhone и отделение Банка.
С наилучшими пожеланиями,
АО КБ «Ситибанк»
|Вопрос:
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Здравствуйте,
|Ответ:
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Приветствуем, Алексей!
Благодарим за интересный вопрос.
Да, мы планируем подключиться к СБП в этом году.
С уважением,
АО КБ «Ситибанк»
|Вопрос:
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Евгений, здравствуйте!
|Ответ:
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Здравствуйте!
Знакомые Вас не обманули.
На брокерской линии Вам могут предложить индивидуальный курс обмена для сумм свыше 600 000 рублей (или эквивалента этой суммы в любой из валют, в которых мы открываем текущие счета).
Сервис доступен всем клиентам. Главное условие — наличие счета в валюте сделки. Спред индивидуален, зависит от пакета банковских услуг клиента, валютной пары и ликвидности рынка.
Есть возможность делать DCD USDCHF и FX/FX Order Watch во всех возможных комбинациях, включая USDSGD.
Для FX Spot/FX Order Watch подписание дополнительного соглашения не требуется — обслуживание производится в рамках банковского договора. Для доступа к DCD нужно один раз подписать пакет документов для дальнейшей работы через отделение/брокерскую линию и Citibank Online.
Услуга конвертации по специальному курсу доступна на брокерской линии с 10:00 до 18:00 по будням.
Пожалуйста, дайте знать, если Вам требуется дополнительная консультация. Сотрудники брокерской линии с радостью свяжутся с Вами, чтобы уточнить все интересующие детали.
С наилучшими пожеланиями,
АО КБ «Ситибанк»
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