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Ситибанк: Горячая линия

«Горячая Линия Ситибанка» была создана для того, чтобы участники данного ресурса имели возможность обратной связи с Ситибанком и получали достоверные комментарии по актуальным для них вопросам. Мы ответим на Ваши вопросы по условиям обслуживания в Ситибанке, тарифам и особенностям банковских продуктов, а также на Ваши предложения и пожелания в течение 3 рабочих дней. Мы сообщим Вам, если ответ потребует больше времени.

Обращаем Ваше внимание, что решение конкретных проблем, связанных с банковским обслуживанием, может потребовать идентификации и уточнения Ваших персональных данных. Данный ресурс не только не предоставляет защищенных каналов для передачи таких данных, но и является публичным. Для Вашей безопасности мы предостерегаем Вас от разглашения конфиденциальной информации и призываем пользоваться официальными и защищенными каналами сервисной поддержки Ситибанка, а именно: система Citibank Online, круглосуточная телефонная служба поддержки «Ситифон» и отделения Ситибанка.

Обращаем Ваше внимание на то, что вопросы внутренних политик и процедур Ситибанка, а также российское законодательство здесь не обсуждаются, и будут удаляться. Подобного рода вопросы к Ситибанку, пожалуйста, направляйте через официальные каналы. Неэтичные высказывания также будут удаляться незамедлительно.

Для удобства большинства пользователей администратор «Горячей Линии Ситибанка» оставляет за собой право полностью или частично удалять текст любых вопросов или высказываний, не отвечающих выше приведенным темам и критериям.

Раздел модерируется представителями банка.
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На ваши вопросы отвечают эксперты Ситибанка

Евгений Дегтярев
Евгений Дегтярев
менеджер по работе с социальными сетями Ситибанка
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Вопрос:

Добрый день!

Согласно тарифов снятие наличных в банкоматах Ситибанка и Ситигруп Инк. за рубежом бесплатно для клиентов CitiOne и Citigold.

1. Могу или я воспользоваться услугой в Ванкувере, Канада?
2. Понятно, что Сити Банк Россия не возьмет комиссии, но возьмет ли комиссию Сити Банк Канада, учитывая что это 2 разных ЮЛ? Будет ли мне снятие наличных в банкомате Ситибанк действительно бесплатно с двух концов?

постоянный адрес
sav.ilia (Москва) 11.02.2019 08:58
Ответ:

Добрый день и спасибо за вопрос!

Снятие наличных через банкоматы Ситибанка за рубежом по дебетовым картам производится без взимания комиссии.

С уважением,

АО КБ «Ситибанк»

Евгений Дегтярев
Вопрос:

Добрый день. В какой валюте Ситибанк рассчитывается с платежными системами?
Я нашла информацию, что в случае с Visa это всегда доллары, поэтому если покупать что-то за евро, лучше иметь карту MasterCard. Карта же MasterCard может рассчитываться с банками как в долларах, так и в евро, и это нужно выяснить в банке.
В связи с этим у меня вопрос — в какой валюте Ситибанк рассчитывается с платежной системой MasterCard?

постоянный адрес
Alla888 (Москва) 07.02.2019 09:58
Ответ:

Уважаемый Клиент!

Благодарим за вопрос.

С обеими платежными системами у нас установлены сразу несколько видов расчетов, включая расчеты в долларах и евро. Если Вас интересуют расчеты при совершении покупок или снятии наличных по дебетовой карте, то для следующих валют конвертации вообще не будет: российский рубль, доллар США, евро, британский фунт стерлингов, швейцарский франк, японская иена, южноафриканский рэнд, сингапурский доллар, новозеландский доллар, австралийский доллар. Для этого нужно лишь завести бесплатный счет в соответствующей валюте (доступно в Citibank Online) и привязать к нему Вашу дебетовую карту.

При этом для Вас как для клиента нет никаких отличий в итоговой расчетной сумме при пользовании картой Visa или Mastercard за границей при совершении операций в долларах и евро. При оплате в евро сумма без дополнительной конвертации списывается со счета клиента и по картам Visa, и по картам Mastercard, что справедливо и для доллара США.

Если Вас интересует конвертация по кредитным картам, о ней мы подробно рассказываем на нашем сайте: https://www.citibank.ru/russia/cards/rus/faq/kreditnaja-karta-za-granicej.htm

Надеемся, нам удалось ответить на Ваш вопрос!

АО КБ «Ситибанк»

Евгений Дегтярев
Вопрос:

Моя жена — давний клиент Вашего банка. В январе 2018 года она в интернет-банке заполнила платежное поручение на перевод очередного годового платежа за ипотечное страхование в ПАО «РГС-Банк» для ПАО СК «Росгосстрах». Сейчас выясняется, что этот платеж в ПАО СК «Росгосстрах» не приходил. Вероятная причина — жена в поле «Получатель» не полностью указала название: вместо ПАО СК «Росгосстрах» написала просто РОСГОССТРАХ. Деньги на счет не возвращались. Жена позвонила в СитиФон и сотрудник банка сказал, что отследить эти деньги банк не может. Мне кажется, что это не так и сотрудник просто некомпетентен.

постоянный адрес
Slavapuzanov (Санкт-Петербург) 06.02.2019 14:23
Ответ:

Уважаемый Автор!

Благодарим за обращение.

Для того чтобы мы могли разобраться в ситуации и прокомментировать действия нашего коллеги, Ваша супруга должна самостоятельно обратиться в Банк, подробно описав сложившуюся ситуацию. Сделать это можно в личном кабинете, заполнив форму «Напишите нам», позвонив в CitiPhone или посетив одно из отделений нашего Банка.

С наилучшими пожеланиями,

АО КБ «Ситибанк»

Евгений Дегтярев
Вопрос:

Добрый вечер,объясните разницу в процентной ставке по накопительному счёту в рублях на этом
сайте-от 150т.р до 400т.р указано 8%,а на сайте Ситибанка за аналогичное предложение-3,5%.

постоянный адрес
matiy1709 (Санкт-Петербург) 05.02.2019 21:13
Ответ:

Здравствуйте!

Спасибо за вопрос.

На обоих ресурсах размещена актуальная информация. Дело в том, что ставку 8% по накопительному счету в рублях мы предлагаем только для новых клиентов, которые откроют пакет обслуживания Citi Priority или Citigold до 30.04.19. Подробнее об этом рассказываем здесь: https://www.citibank.ru/russia/citione/rus/vklad-pod-vysoki-procent.htm

С уважением,

АО КБ «Ситибанк»

Евгений Дегтярев
Вопрос:

Оставил заявку на дебетовую карту для зарплаты(много путешествую показалось удобной) 15 января. Через пару дней позвонили и назначили встречу на 21 января. Приехал курьер. Все заполнили. 6 рабочих дней и карта будет у меня. Отлично. Я в бухгалтерию сообщаю что с февраля хочу получать ЗП в ситибанк, жду карту. Тишина. Прошло больше 6 рабочих дней, 29 звоню на горячую линию. Мне сообщают что мои документы были отданы в отделении только через 4 дня после встречи,т.е. 24. Еще 6 дней не прошло. Жду. Звоню 1 февраля, мне сообщают что документы в статусе рассмотрения, т. к. там почему то не заполнено мое отчество. Сколько ждать? не понятно. Неделю,две. Неизвестно никому… Иду 4 февраля в отделение ВТБ и за полчаса мне оформляют премиальное обслуживание и дают реквизиты на перечисление ЗП и реквизиты отданы в тот же день в бухгалтерию. Перед тем как написать отзыв о вашем банке(когда то давно лет 10 назад был вашим клиентом и было лучше обслуживание) хотел бы узнать это для вашего банка нормально? Обещать 6 раб. дней, а в итоге через 2 недели сообщить что вообще не знаете сроков рассмотрения? Прослушайте разговор. Хотел так же жену перевести,чтобы быть в одном банке,но очевидно что я никому не посоветую уже.

постоянный адрес
cybsasha (Москва) 05.02.2019 08:16
Ответ:

Здравствуйте, Александр!

Большое спасибо, что написали нам об этом.

Ответили Вам под отзывом в «Народном рейтинге»: https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10234162/

Пожалуйста, примите наши искренние извинения за случившееся.

С уважением,

АО КБ «Ситибанк»

Евгений Дегтярев
Вопрос:

ДД. Карта cashback на 3 года бесплатна сейчас при оформление?

постоянный адрес
13dv (Нижний Новгород) 01.02.2019 15:06
Ответ:

Здравствуйте!

Благодарим за вопрос.

Если Вы — не наш клиент, но очень хотите им стать, у Вас есть возможность получить карту Cashback бесплатно по нашей совместной акции с banki.ru. Для этого нужно просто заполнить заявку, выбрав первую карту из списка по ссылке: https://www.banki.ru/products/creditcards/citibank/

С уважением,

АО КБ «Ситибанк»

Евгений Дегтярев
Вопрос:

Добрый день.

Планируется ли поддержка платежей по картам Google pay?
Задавал такой вопрос два года назад — ответвители, что работают над этим.
Но ничего не изменилось.

постоянный адрес
Михаил Марьясов (Тюмень) 01.02.2019 14:22
Ответ:

Добрый день!

Спасибо Вам за вопрос.

Приносим извинения, что поддержка сервиса пока не появилась. Тем не менее мы не отказываемся от планов по расширению и улучшению возможностей онлайн-банкинга для своих клиентов. О всех изменениях и нововведениях Вы всегда сможете узнать на странице новостей Банка: https://www.citibank.ru/russia/News/rus/news.htm

С уважением,

АО КБ «Ситибанк»

Евгений Дегтярев
Вопрос:

Здравствуйте, Евгений

Хочу пожаловаться очередной раз на неработающую корректно систему смс-идентификации операций в iOS-приложении Citibank-онлайн. Набираю полученный в смс-сообщении код и система его не принимает — пишет что смс-код набран неверно.
Я уже три раза из-за этого сменил пароль для Ситибанк онлайн. Это капец просто.
Обратился уже несколько раз в службу поддержки с этим вопросом — в ответ уверения что ведется работа, и пользуйтесь пока web интерфейсом ситибанк онлайн и… — потом тишина.
номер обращения был 311220182128111004
Только вот получил ответ оттуда, что специалисты решают эту проблему.
Уже полтора месяца…
Капец…

постоянный адрес
2016pum (Москва) 30.01.2019 01:51
Ответ:

Здравствуйте!

Благодарим за обращение.

К сожалению, описанная Вами проблема действительно существует. Некоторые клиенты не могут попасть в мобильное приложение, потому что программа не принимает код из SMS, и мы делаем все возможное, чтобы разобраться с этим как можно скорее.

Надеемся, что нам удастся решить вопрос до конца недели. Как только это произойдет, мы персонально проинформируем Вас. Увы, пока можем порекомендовать только мобильную версию сайта или полноценный Citibank Online.

Пожалуйста, примите наши искренние извинения за доставленные неудобства.

С уважением,

АО КБ «Ситибанк»

Евгений Дегтярев
Вопрос:

НАПИСАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КРЕДИТЕ ЛИЦАМ С ДОХОДОМ ОТ 30000РУБЛЕЙ-ПЕНСИОНЕР С ПЕНСИЕЙ 9447 РУБЛЕЙ БУДЕТ ОДОБРЕН НА КРЕДИТ 100000 РУБЛЕЙ -КРЕДИТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПОД 11.9% годовых?

постоянный адрес
LILIA48 (Самара) 29.01.2019 20:04
Ответ:

Здравствуйте!

Извините, но Ваш официальный доход должен быть больше 30000 рублей в месяц. Иначе мы не сможем одобрить для Вас кредит.

С уважением,

АО КБ «Ситибанк»

Евгений Дегтярев
Вопрос:

Добрый день!
Может ли банк мне предоставить по моей кредитной карте следующий год бесплатного обслуживания? А то лимит вы по карте увеличить мне не хотите, хотя потреб удовлетворили. А то смысла в вашей кредитной карте не вижу, кэшбэк по многим моим кредитным картам намного лучше, и лимит и процентная ставка тоже)
С уважением, Владимир

постоянный адрес
ck69 (Москва) 28.01.2019 19:49
Ответ:

Здравствуйте, Владимир!

Извините, что задержались с ответом. Уточняли информацию по Вашему вопросу.

К сожалению, сейчас мы не сможем изменить стоимость обслуживания Вашей карты. Однако можем предложить Вам открыть «Просто кредитную карту», обслуживание которой полностью бесплатно. Подробнее о ее преимуществах на нашем сайте: https://www.citibank.ru/russia/cards/rus/simplicity_main.htm

С уважением,

АО КБ «Ситибанк»

Евгений Дегтярев
Вопрос:

Добрый день! Вопрос по кредитной карте. Выписка формируется 20го числа каждого месяца, и вчера я с удивлением обнаружила, что мне начислены проценты за пользование кредитной картой, по которой я погасила задолженность в льготный период.
При обращении к сотрудникам выяснила, что погашение произошло 10/01, а необходимо было погасить задолженность 9/01.
Я проверила по системе, и действительно, переводы указаны 10/01.
Но поскольку я веду записи всех своих расходов и всегда отслеживаю даты погашений, я решила перепроверить, когда была проведена оплата- и выяснила, что поручение на перевод я делала 9/01 через Ситибанк онлайн и никакой информации о том, что платёж будет совершён на следующий день не было.
Исходя из этого вопрос: как отменить неправомерно начисленные проценты?

постоянный адрес
Анель (Москва) 24.01.2019 03:36
Ответ:

Уважаемый Автор!

Мы очень хотим разобраться в сложившейся ситуации, однако Вы не оставили о себе никаких данных, по которым мы смогли бы определить Вас как клиента нашего Банка. Пожалуйста, свяжитесь с нами, заполнив форму «Напишите нам» в личном кабинете Citibank Online, либо позвоните в службу клиентской поддержки CitiPhone.

Надеемся на понимание,

АО КБ «Ситибанк»

Евгений Дегтярев
Вопрос:

Добрый день,

Обратил внимание на повторяющиеся вопросы про Gpay (его отсутствие)… а также что вы в ответах сроков внедрения не даете.

Подскажите пожалуйста, а вообще планируется внедрение Gpay в Ситибанк Россия? или это политика такая, в России, по каким-то причинам, Gpay не внедрять? а работать через альтернативные сервисы (SamsungPay к примеру)

постоянный адрес
Alexander45593 . (Санкт Петербург) 23.01.2019 14:35
Ответ:

Александр, здравствуйте!

Спасибо за вопрос.

Как и Вы, мы смотрим в будущее, и поэтому делаем все возможное, чтобы обеспечить клиентов доступом к самым передовым технологиям и средствам осуществления платежей. Будьте уверены, мы не собираемся ограничиваться запуском Samsung Pay и активно работаем в направлении, о котором Вы упомянули.

О всех новинках мы непременно расскажем в «Новостях» на нашем сайте.

С уважением,

АО КБ «Ситибанк»

Евгений Дегтярев
Вопрос:

Здравствуйте!

Прошу подробнее разъяснить механизм, структуру и порядок расчета задолженности клиента (в рамках начисления процентов по кредиту по продукту «Просто кредитная карта» в случае того, если до окончания льготного периода (грейс-периода) задолженность по карте погашена неполностью. Если можно, то с конкретными цифрами для примера: что, как и на какие суммы в этом случае будет начисляться?

С уважением.
Сергей.

постоянный адрес
serg_1967 (Москва) 22.01.2019 16:52
Ответ:

Здравствуйте, Сергей!

Льготный период кредитования позволяет Вам бесплатно пользоваться кредитной линией в течение определенного срока с момента совершения покупки. Этот льготный период составляет максимум 50 дней. Если Вы полностью погашаете задолженность по кредитной карте до последнего дня платежа, указанного в Вашей выписке, банк не начисляет проценты за пользование кредитной линией по кредитной карте.

Льготный период кредитования распространяется на операции по оплате товаров/услуг с помощью кредитной карты, в т. ч. совершенные через интернет, а также на операции по оплате коммунальных услуг.

Условия льготного периода кредитования не распространяются на операции по программе «Заплати в рассрочку!», на операции по снятию наличных по кредитной карте, в том числе на уникальные (квази-кэш) операции, определяемые платежными системами как операции с высоколиквидными активами (в частности, денежные переводы, операции по оплате услуг казино и игорных домов и другие), а также на переводы денежных средств со счета кредитной карты на счет третьего лица или на свой счет в другом банке РФ.

Если по тем или иным причинам Вы не погасили задолженность полностью в срок, указанный в выписке, то проценты будут начисляться в соответствии с тарифами с даты совершения операции до полного погашения задолженности.

Если Вы погасили только часть задолженности, Вы сможете воспользоваться Льготным периодом кредитования в следующем месяце. Для этого нужно полностью погасить сумму задолженности, указанную в выписке, в следующем месяце. В этом случае Льготный период кредитования будет распространяться только на те операции, которые были совершены в соответствующем месяце.

Например, Вы совершили какую-либо покупку в январе и получили выписку с указанием Вашей задолженности. По какой-то причине Вы не погасили эту сумму полностью, поэтому Вы не можете получить Льготный период кредитования по январским операциям. В феврале Вы совершаете еще одну покупку и получаете февральскую выписку с указанием общей суммы задолженности. Если Вы полностью погасите февральскую сумму задолженности, то по операциям, совершенным в феврале, Вам будет предоставлен Льготный период кредитования.

Более подробную информацию по льготному периоду кредитования с примерами по Вашей карте, Вы сможете получить, обратившись в службу клиентской поддержки CitiPhone и отделение Банка.

С наилучшими пожеланиями,

АО КБ «Ситибанк»

Евгений Дегтярев
Вопрос:

Здравствуйте,
планирует ли Ситибанк в этом году подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) ЦБ, которая будет запущена для клиентов нескольких банков уже в следующем месяце?

С уважением,
Алексей

постоянный адрес
gremlin (Москва) 22.01.2019 13:37
Ответ:

Приветствуем, Алексей!

Благодарим за интересный вопрос.

Да, мы планируем подключиться к СБП в этом году.

С уважением,

АО КБ «Ситибанк»

Евгений Дегтярев
Вопрос:

Евгений, здравствуйте!

От знакомых слышал, что в Ситибанке появилась возможность менять валюты через брокерскую линию при суммах от 500 000—600 000 рублей. На Вашем сайте никакого упоминания об этом не нашёл.

Хотел бы узнать, действительно ли есть такая услуга? И если да, то хотелось бы про неё поподробнее узнать. Распространяется ли она на всех клиентов? Какие валютные пары доступны? Рублёвые только или все? В частности USDCHF и USDSGD интересуют. Нужно ли какие доп соглашения подписывать? Какие комиссии, спреды и т. п.?

Заранее благодарен за ответ.

постоянный адрес
Neo888 (Москва) 21.01.2019 13:33
Ответ:

Здравствуйте!

Знакомые Вас не обманули.

На брокерской линии Вам могут предложить индивидуальный курс обмена для сумм свыше 600 000 рублей (или эквивалента этой суммы в любой из валют, в которых мы открываем текущие счета).

Сервис доступен всем клиентам. Главное условие — наличие счета в валюте сделки. Спред индивидуален, зависит от пакета банковских услуг клиента, валютной пары и ликвидности рынка.

Есть возможность делать DCD USDCHF и FX/FX Order Watch во всех возможных комбинациях, включая USDSGD.

Для FX Spot/FX Order Watch подписание дополнительного соглашения не требуется — обслуживание производится в рамках банковского договора. Для доступа к DCD нужно один раз подписать пакет документов для дальнейшей работы через отделение/брокерскую линию и Citibank Online.

Услуга конвертации по специальному курсу доступна на брокерской линии с 10:00 до 18:00 по будням.

Пожалуйста, дайте знать, если Вам требуется дополнительная консультация. Сотрудники брокерской линии с радостью свяжутся с Вами, чтобы уточнить все интересующие детали.

С наилучшими пожеланиями,

АО КБ «Ситибанк»

Евгений Дегтярев

Горячая линия с 02.07.2008 просмотрена 5 069 800 раз