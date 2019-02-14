На ваши вопросы отвечает эксперт Почта Банка

|Вопрос:
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Можно ли взять потребительский кредит, без дом услуг, страховки?
|Вопрос:
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При попытке войти в личный кабинет и восстановлении пароля получаю сообщение Указанные ФИО (...) не соответствуют данным досье (НЕИД ЕНТИ ФИЦ). Что это значит?
|Вопрос:
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Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, возможен ли перевыпуск дебетовой именной карты "Зеленый Мир" по окончанию срока ее действия( заканчивается 28.02.2019). В отделении Почта Банка мне сказали, что карту отправляют по почте на дом.
|Вопрос:
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Добрый день,15 числа подходит очередной платёж по кредиту,прийдя в банкрмат на почте,вношу 3500,по кредитному договору,банкоматов берёт деньги,елозит их мин 5 в купброприемнике,возвращает какрту,денег на счёту нет,подхожу к девушке кредитору,она разводит руками,моей вины тут нет,я вам перезвоню,как что решиться,что мне в таком случае делать?я пенсионер,пенсия не большая и снова вносить платёж возможности нет,срок до 15 числа, что мне теперь делать?хочется решить вопрос оперативнее,так как 15 число после завтра
|Ответ:
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Здравствуйте.
К сожалению, прокомментировать ситуацию возможным не представляется, поскольку Вас не удалось идентифицировать. Вы можете обратиться в клиентский центр или в Клиентскую службу по бесплатному номеру 8 800 550 07 70 и зафиксировать обращение через сотрудника.
|Вопрос:
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Сколько еще продлиться ваше «расследование»? Мама пенсию не может уже месяц из-за этого получить. Кто-нибудь решит проблему или все так и останется?
|Ответ:
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Здравствуйте. Ответ будет предоставлен по результатам расследования, проводимого в рамках отзыва https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10236415/
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Здравствуйте.
Закрыть кредитный договор можно в дату очередного платежа, подав заявление за 7 дней до даты платежа и опеспечив поступление суммы полного досрочного погашения.
|Вопрос:
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Здравствуйте. У меня заблокировали счет в Почта банке судебными приставами узнав за что задолженность я оплатил сумма была 200 рублей,и попутно узнав что судебные приставы не блокировали счет в почта банке они блокировали только газпром получив справку у приставов я направился в почта банк для того что бы отправить справку в главный офис почта банк что бы сняли арест на что мне было отвечено в почта банке офисе мы такого не делаем и послали к приставам! я нен знаю что дальше делать это продолжается уже месяц а долг по кредиту растет так как я не могу совершить никаких операций в с личным счетом в почта банке! деньги на счету есть!
|Ответ:
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Здравствуйте. Ответ будет предоставлен по результатам расследования, проводимого в рамках отзыва https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10236415/
|Вопрос:
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Блокировка личного кабинета и мобильного приложения. До сих пор не получили никакого ответа по проблеме.
|Ответ:
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Здравствуйте. Ответ будет предоставлен по результатам расследования, проводимого в рамках отзыва https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10235675/.
|Вопрос:
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По кредитному договору № 40666613 от 07.02.2019 года платная услуга «Кредитное информирование» не предусмотрена. Прошу дать пояснение на каком основании мне ее подключили. А так же прошу исправить вашу ошибку и отключить ее, т. к. никаких дополнительных договоров и согласия по этой услуге я не подписывал. Снятие комиссий без согласия клиента, за подключенный банковский продукт считаю незаконным. На основании этого требую от Почта Банка принять решение об отмене данной услуги в моём отношении и перерасчете суммы кредита. Также была подключена услуга «Гарантированная ставка», о том что услуга платная я узнала на следующий день. Прошу также отключить данную услугу и вернуть средства на мой счёт
|Ответ:
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Здравствуйте.
Для регистрации вашего обращения с целью проведения Банковской проверки и анализа ситуации Вы можете обратиться в Клиентский центр, либо на телефон горячей линии 8 (800) 550-07-70 (звонок по России бесплатный) или написать на электронную почту info@pochtabank.ru.
|Вопрос:
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Здравствуйте! К сожалению, не получила внятного ответа и от Вас, снова перенапривили в отделение банка, уточнить информацию. Меня интересует вопрос, услуга «оповещения клиента» может ли быть отключена при отсутствии задолженности и есть ли необходимость оплаты штраф за эту услугу, если просрочка была погашена на следующий день утром. Так же не дали ответа в чем смысл данной услуги и как она работает? На горячей линии ответа мне не дали.
|Ответ:
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Здравствуйте.
К сожалению, прокомментировать ситуацию возможным не представляется, поскольку Вас не удалось идентифицировать. Вы можете обратиться в клиентский центр или в Клиентскую службу по бесплатному номеру 8 800 550 07 70 и зафиксировать обращение через сотрудника.
|Вопрос:
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добрый день.
|Ответ:
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Здравствуйте.
К сожалению, прокомментировать ситуацию возможным не представляется, поскольку Вас не удалось идентифицировать. Вы можете обратиться в клиентский центр или в Клиентскую службу по бесплатному номеру 8 800 550 07 70 и зафиксировать обращение через сотрудника.
|Вопрос:
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Почему в России так происходит, что с банком нужно общаться как с аферистами? Мы уже предпенсионного возраста люди. Пришла жена оформлять кредит. Просила 250т.р. И он и я плохо видим. Операторы не предупредили, что с нас должна взяться страховка, навязала нам её. Через два месяца обнаружили, что нужно платить на 75 т. больше, чем мы брали. ПОЧЕМУ, ПОЧЕМУ происходит так, что поддавшись на рекламу почта банк мы себя чувствуем после взятия кредита как будто мы подверглись глумлению подзаборных катал в 90 ые годы? Почему банк дейстует как мошенники и за ним нужно следить. До слез обидно, что мы обратились в эту недобропорядочную фирму… Чувствуем себя обманутыми мошенниками, и все благодаря артисту, который внушил доверие… Почему непорядочных в банках так много в банках России? Почему мы пострадали так как будто обратились в банк который дает грабительсские 2 процента в день. А в Почта банке получается и того больше. ХОтели погасить через два месяца, а вместо 250 нужно отдавать уже 330 тысяч. За месяц …, ЗА МЕСЯЦ… как грабежном подворотной конторке которых пруд пруди?
|Ответ:
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Здравствуйте.
Для регистрации вашего обращения с целью проведения Банковской проверки и анализа ситуации Вы можете обратиться в Клиентский центр, либо на телефон горячей линии 8 (800) 550-07-70 (звонок по России бесплатный) или написать на электронную почту info@pochtabank.ru.
|Вопрос:
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Здравствуйте,У меня такой вопрос,знакомая заняла у меня 8 тыс.рублей т. к забыла свою карту «Почта Банк«дома,и второй день пошел как она мне переводит деньги,Я у нее спросила когда переведет деньги на что она мне ответила,что переводил их вчера,дальше с ее слов: Я позвонила только вот сейчас, в Почта банк и мне сказали что у меня завис онлайн и поэтому деньги не дошли потому как я не дождалась авторизации и комиссию у меня за это сняли 1180 , деньги придут тебе в течении 2 дней сказала она мне так. Скажите такое может быть,или все таки никакие операции не были совершены по переводу средств,с карты Почта Банк на карту Сбербанк?
|Ответ:
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Здравствуйте.
Для регистрации вашего обращения с целью проведения Банковской проверки и анализа ситуации Вы можете обратиться в Клиентский центр, либо на телефон горячей линии 8 (800) 550-07-70 (звонок по России бесплатный) или написать на электронную почту info@pochtabank.ru.
|Вопрос:
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Как без приезда в отделение разблокировать доступ в мобильное приложение, которое заблокировала ваша система без объяснения причины? Потому, что ваши сотрудники просто требуют личного присутствия, но на данный момент это невозможно. И почему заранее не проконсультировали о возможных проблемах. Человек выехал за пределы РФ и теперь лишен возможности снять или перевести свою личную пенсию даже между своими же картами. Что за отношение к пожилым пенсионерам?
|Ответ:
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Здравствуйте. Ситуация рассматривается в рамках отзыва https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10235675/
|Вопрос:
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Антонина, здравствуйте
|Ответ:
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Здравствуйте. Ответ предоставлен в рамках отзыва https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10232854/
Горячая линия с 02.09.2016 просмотрена 136 006 раз