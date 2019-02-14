На ваши вопросы отвечает эксперт Почта Банка

Вопрос:

Почему в России так происходит, что с банком нужно общаться как с аферистами? Мы уже предпенсионного возраста люди. Пришла жена оформлять кредит. Просила 250т.р. И он и я плохо видим. Операторы не предупредили, что с нас должна взяться страховка, навязала нам её. Через два месяца обнаружили, что нужно платить на 75 т. больше, чем мы брали. ПОЧЕМУ, ПОЧЕМУ происходит так, что поддавшись на рекламу почта банк мы себя чувствуем после взятия кредита как будто мы подверглись глумлению подзаборных катал в 90 ые годы? Почему банк дейстует как мошенники и за ним нужно следить. До слез обидно, что мы обратились в эту недобропорядочную фирму… Чувствуем себя обманутыми мошенниками, и все благодаря артисту, который внушил доверие… Почему непорядочных в банках так много в банках России? Почему мы пострадали так как будто обратились в банк который дает грабительсские 2 процента в день. А в Почта банке получается и того больше. ХОтели погасить через два месяца, а вместо 250 нужно отдавать уже 330 тысяч. За месяц …, ЗА МЕСЯЦ… как грабежном подворотной конторке которых пруд пруди? постоянный адрес 11.02.2019 23:05 Игорь Шварц (Давлеканово)11.02.2019 23:05