На ваши вопросы отвечают эксперты Банка Хоум Кредит

|Вопрос:
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Прошло более ДВУХ месяцев как Хоум Банк ,без предупреждения, закрыл дополнительный офис № 61В/01-М в г.Волгодонске обл.Ростовская. Вы (банк) так и не сообщили куда ПРОПАЛИ наши вклады?? Ваше громкое молчание вынуждает вкладчиков Волгодонска принять СРОЧНЫЕ законные меры по защите и ВОЗВРАТУ своих прав и вкладов.
Наши требования изложены в ПРЕТЕНЗИИ на Forum_bank@homecredit.ru
От брошенных вкладчиков Волгодонска - Александр Петрович (пенсионер 72 года)
эл. адрес - ybzpjxgf@mail.ru
|Вопрос:
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самый худший банк «Хоум Кредит», который только существует, общение с клиентами ужасное!!!! в чате только с РОБОТОМ!! специалистов не дождёшься!!! найти номер горячей линии??? на сайте нет, дождаться ответа оператора — тоже проблема!! да и общение С ОПЕРАТОРОМ!!?? оставляет много вопросов В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ НЕ КОРРЕКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТУПИВШИХ ПЛАТЕЖАХ!!!
|Ответ:
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Добрый день.
Понимаю, что при обращении в Банк хочется получить быстрый ответ, не потеряв личное время, но бывают «пиковые часы», когда поток клиентов превышает норму — возникает очередь. Мы работаем над улучшением данного процесса.
Я готова уточнить для Вас информацию по договору, для этого прошу на адрес Forum_bank@homecredit.ru направить Ваши данные (номер договора или ФИО и дату рождения) с указанием ссылки на это обращение.
|Вопрос:
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Добрый день.
|Ответ:
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Добрый день.
Примите мои извинения, произошла заминка. Сегодня баллы будут начислены.
|Вопрос:
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Здравствуйте! 11.02 оформила в вашем банке кредит. Во первых просидела в очереди около 2 часов… Как можно в банке так долго сидеть в очереди?! Менеджер, которая меня обслуживала сделала все быстро и была очень вежлива. НО!! Ваши сотрудники кол-центра и чата это кошмар! Разговаривая по телефону с 4 операторами и переписываясь с 3 в чате,все мне предоставляли разную информацию. Как можно настолько не знать свою работу, в таких элементарных вещах! Оформила кредит 11.02, оказалось, что вся сумма мне не нужна и я хотела сделать частично досрочное гашение на 170000, а 30000 оставить. Позвонила в контактный центр, спросила можно ли сделать частично досрочное гашение не в дату платежа, а сегодня. Мне сказали можно! Ок. Я внесла деньги на счёт, и написала в чат, что бы мне оформили частично досрочное погашение, в чате мне сказали, что это невозможно и сотрудник ошибся. Можно только в дату платежа. Хорошо, я попросила, что бы сделали пометку на частично досрочное погашение, в дату платежа. Потом ещё раз позвонила в кол центр, что бы уточнить ещё раз. Так как два оператора сказали разную информацию. Сотрудник кол центра опять мне говорит, что можно в любую дату 🤦♀ Я оставила заявку на гашение на 12.01. В течении дня ничего не поменялось. Я написала в чат, в чате опять говорят, что это не возможно. Опять звоню в кол центр. Там тоже говорят, что это не возможно. Но как тогда два сотрудника убеждали, что это возможно. Они говорили, что в первые две недели после оформления кредита это сделать можно. Ну хорошо нельзя так нельзя. После всего это, вообще пропало желание пользоваться услугами банка. Так как сотрудники абсолютно не знают, таких элементарных вещей. И из за этого я потратила кучу своего времени на выяснение таких элементарных вопросов. Такая простая просьба, а столько заморочек. Позвонила вчера 12.02в кол центр и попросила сделать полное досрочное гашение кредита. Оператор сказал, что списание произойдёт 13.02 и я сразу все увижу в личном кабинете. И проценты будут списаны только за эти три дня. А не за месяц. Сегодня никакого списания не произошло! Я написала в чат, в котором мне пояснили, что списание может быть только 11.03 тоесть в дату списания через месяц 🤦♀ Вот объясните, как столько сотрудников и все говорят разную информацию и путают клиента!!! В итоге я так и не поняла. Можно ли было сделать частично досрочное гашение кредита в любую дату,в первые две недели после оформления? И когда списываются денежные средства при полном досрочном погашении кредита, так же если был оформлен менее двух недель назад????????????
|Вопрос:
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Добрый день, неделя прошла… есть подвижки по вопросу https://www.banki.ru/services/question…d=10844661?
|Ответ:
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Добрый день.
Информация направлена в Бюро Кредитных историй для обновления, о результате Вас проинформирует мой представитель.
|Вопрос:
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Плохо как-то он обновляется (сокращается), это был единственный крупный магазин-партнер в моем городе. Теперь получается вообще нет смысла карту делать((
|Ответ:
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Добрый день.
Все зависит не только от Банка, но и от самого партнера. Возможно, в ближайшее время Эльдорадо вновь появятся в списке партнеров.
|Вопрос:
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Как часто меняются партнеры? Только вчера был эльдорадо сегодня уже нету
|Ответ:
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Доброе утро.
Список партнёров обновляется регулярно, актуальный список всегда на сайте и в приложении.
|Вопрос:
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Что за ерунду вы сливаете в кредитные бюро? у меня не было кредита который вы передали
|Ответ:
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Добрый день.
Ответ на вопрос будет предоставлен в Народном рейтинге: https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10236187/
|Вопрос:
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Здравствуйте!Когда вы мобильное приложение усовершенствуете?Кроме как списывать баллы оно больше не на что не годится!!!!
|Ответ:
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Здравствуйте.
Текущий Интернет и мобильный банк действительно сильно устарели. Мы занимаемся развитием нового решения — приложения «Мой кредит», именно поэтому мы остановили развитие текущего интернет и мобильного банка. Ежемесячно мы дорабатываем приложение, наполняя его новыми функциями, и позднее обязательно его переименуем.
|Вопрос:
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Банк декларирует партнера Островок и кешбек по покупкам 9% с обязательным переходом по ссылке.
|Ответ:
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Добрый день.
Ответим в народном рейтинге: https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10236055/
|Вопрос:
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Здравствуйте
|Ответ:
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Добрый день.
Вопрос урегулирован в офисе Банка, об изменении статуса договора сотрудник проинформирует дополнительно.
|Вопрос:
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Добрый день. Вопрос следующего характера. Оформили товарища по акции «Приведи друга». Ему начисление в виде 500р пришло, мне же пока нет. Начисления приходят одновременно участникам или с интервалом?
|Ответ:
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Добрый день,
условия выполнены. Баллы будут начислены Вам и другу до 31.03.2019 г. :)
|Вопрос:
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Добрый день. Оформлял заявку онлайн на карту свобода. Было написано, что готовы одобрить 50000 у партнеров и 25000 не у партнеров. Дошел до последнего этапа там где выбираешь адрес куда доставить карту, понял что не указал место проживания т. к. в списке был только 1 адрес по которому я не проживаю. Пришлось заполнять все сначала когда дошел до таймера мне выдает мол «мы не можем дать ответ сей час» думаю ну ок, прошло минут 20 с банка не позвонили, решил еще раз все заполнить в итоге после таймера выдало, что-то типа «мы вам не дадим карту».
|Ответ:
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Добрый день,
пришлите, пожалуйста, персональную информацию с указанием ссылки на отзыв на почту Forum_bank@homecredit.ru и я проверю на каком этапе оформления карта.
|Вопрос:
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Обещали вчера в течении дня вернуться и дать комментарий под отзывом https://www.banki.ru/services/response.. ./10232900/
|Ответ:
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Добрый день,
договор аннулирован
|Вопрос:
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Подскажите почему изменился график погашения рассрочки в приложении и в личном кабинете? И первый платёж перенесли аж на 2 месяца?
|Ответ:
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Добрый день,
нужно проверить более детально Вашу историю. Пришлите N договора или паспорт с указанием ссылки на вопрос на почту Forum_bank@homecredit.ru
Горячая линия с 21.04.2017 просмотрена 120 861 раз