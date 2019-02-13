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Хоум Кредит Банк: Горячая линия

Здесь вы можете задать любой вопрос о продуктах и услугах Банка Хоум Кредит. Для этого нажмите на кнопку «задать вопрос» и в открывшемся окошке изложите его суть. В максимально короткие сроки вам ответят эксперты Банка Хоум Кредит.
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На ваши вопросы отвечают эксперты Банка Хоум Кредит

Дмитрий Маслов
Дмитрий Маслов
директор по клиентскому сервису Банка Хоум Кредит
информация об эксперте
Анна Миронова
Анна Миронова
начальник управления сохранения и поддержки клиентов Банка Хоум Кредит
информация об эксперте
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Вопрос:
Прошло более ДВУХ месяцев как Хоум Банк ,без предупреждения, закрыл дополнительный офис № 61В/01-М в г.Волгодонске обл.Ростовская. Вы (банк) так и не сообщили куда ПРОПАЛИ наши вклады?? Ваше громкое молчание вынуждает вкладчиков Волгодонска принять СРОЧНЫЕ законные меры по защите и ВОЗВРАТУ своих прав и вкладов.
Наши требования изложены в ПРЕТЕНЗИИ на Forum_bank@homecredit.ru
От брошенных вкладчиков Волгодонска - Александр Петрович (пенсионер 72 года)
эл. адрес - ybzpjxgf@mail.ru
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ybzpjxgf (Волгодонк) 13.02.2019 20:15
Вопрос:

самый худший банк «Хоум Кредит», который только существует, общение с клиентами ужасное!!!! в чате только с РОБОТОМ!! специалистов не дождёшься!!! найти номер горячей линии??? на сайте нет, дождаться ответа оператора — тоже проблема!! да и общение С ОПЕРАТОРОМ!!?? оставляет много вопросов В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ НЕ КОРРЕКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТУПИВШИХ ПЛАТЕЖАХ!!!
А вопрос заключался в сумме последнего платежа, для закрытия карты.
САМЫЙ УЖАСНЫЙ БАНК!!!
ХОТИТЕ ТРАТИТЬ СВОИ НЕРВЫ — СТАНЬТЕ КЛИЕНТОМ БАНКА «Хоум Кредит»!!!!

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nafanaj (Связь с банком) 13.02.2019 12:26
Ответ:

Добрый день.

Понимаю, что при обращении в Банк хочется получить быстрый ответ, не потеряв личное время, но бывают «пиковые часы», когда поток клиентов превышает норму — возникает очередь. Мы работаем над улучшением данного процесса.

Я готова уточнить для Вас информацию по договору, для этого прошу на адрес Forum_bank@homecredit.ru направить Ваши данные (номер договора или ФИО и дату рождения) с указанием ссылки на это обращение.

Анна Миронова
Вопрос:

Добрый день.
Основной вопрос
Ситуация такая что, другу начисления уже были 11.02. у меня же их нет.
В начале Вы указали что одновременно должны произойти начисления, а теперь уже указываете что и мне и другу (которому уже все выплатили) начисления придут до 31.03.19.
Дайте пожалуйста конечную информацию.
Спасибо.

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LinPark (Дзержинск) 13.02.2019 11:57
Ответ:

Добрый день.

Примите мои извинения, произошла заминка. Сегодня баллы будут начислены.

Анна Миронова
Вопрос:

Здравствуйте! 11.02 оформила в вашем банке кредит. Во первых просидела в очереди около 2 часов… Как можно в банке так долго сидеть в очереди?! Менеджер, которая меня обслуживала сделала все быстро и была очень вежлива. НО!! Ваши сотрудники кол-центра и чата это кошмар! Разговаривая по телефону с 4 операторами и переписываясь с 3 в чате,все мне предоставляли разную информацию. Как можно настолько не знать свою работу, в таких элементарных вещах! Оформила кредит 11.02, оказалось, что вся сумма мне не нужна и я хотела сделать частично досрочное гашение на 170000, а 30000 оставить. Позвонила в контактный центр, спросила можно ли сделать частично досрочное гашение не в дату платежа, а сегодня. Мне сказали можно! Ок. Я внесла деньги на счёт, и написала в чат, что бы мне оформили частично досрочное погашение, в чате мне сказали, что это невозможно и сотрудник ошибся. Можно только в дату платежа. Хорошо, я попросила, что бы сделали пометку на частично досрочное погашение, в дату платежа. Потом ещё раз позвонила в кол центр, что бы уточнить ещё раз. Так как два оператора сказали разную информацию. Сотрудник кол центра опять мне говорит, что можно в любую дату 🤦♀ Я оставила заявку на гашение на 12.01. В течении дня ничего не поменялось. Я написала в чат, в чате опять говорят, что это не возможно. Опять звоню в кол центр. Там тоже говорят, что это не возможно. Но как тогда два сотрудника убеждали, что это возможно. Они говорили, что в первые две недели после оформления кредита это сделать можно. Ну хорошо нельзя так нельзя. После всего это, вообще пропало желание пользоваться услугами банка. Так как сотрудники абсолютно не знают, таких элементарных вещей. И из за этого я потратила кучу своего времени на выяснение таких элементарных вопросов. Такая простая просьба, а столько заморочек. Позвонила вчера 12.02в кол центр и попросила сделать полное досрочное гашение кредита. Оператор сказал, что списание произойдёт 13.02 и я сразу все увижу в личном кабинете. И проценты будут списаны только за эти три дня. А не за месяц. Сегодня никакого списания не произошло! Я написала в чат, в котором мне пояснили, что списание может быть только 11.03 тоесть в дату списания через месяц 🤦♀ Вот объясните, как столько сотрудников и все говорят разную информацию и путают клиента!!! В итоге я так и не поняла. Можно ли было сделать частично досрочное гашение кредита в любую дату,в первые две недели после оформления? И когда списываются денежные средства при полном досрочном погашении кредита, так же если был оформлен менее двух недель назад????????????

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anastasya96 (Томск) 13.02.2019 11:07
Вопрос:

Добрый день, неделя прошла… есть подвижки по вопросу https://www.banki.ru/services/question…d=10844661?

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r1968 (Уфа) 13.02.2019 10:46
Ответ:

Добрый день.

Информация направлена в Бюро Кредитных историй для обновления, о результате Вас проинформирует мой представитель.

Анна Миронова
Вопрос:

Плохо как-то он обновляется (сокращается), это был единственный крупный магазин-партнер в моем городе. Теперь получается вообще нет смысла карту делать((

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obana3 (Блаовещенск) 13.02.2019 09:36
Ответ:

Добрый день.

Все зависит не только от Банка, но и от самого партнера. Возможно, в ближайшее время Эльдорадо вновь появятся в списке партнеров.

Анна Миронова
Вопрос:

Как часто меняются партнеры? Только вчера был эльдорадо сегодня уже нету

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obana3 (Благовещенск) 13.02.2019 04:20
Ответ:

Доброе утро.

Список партнёров обновляется регулярно, актуальный список всегда на сайте и в приложении.

Анна Миронова
Вопрос:

Что за ерунду вы сливаете в кредитные бюро? у меня не было кредита который вы передали

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Stepin (Москва) 12.02.2019 22:35
Ответ:

Добрый день.

Ответ на вопрос будет предоставлен в Народном рейтинге: https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10236187/

Анна Миронова
Вопрос:

Здравствуйте!Когда вы мобильное приложение усовершенствуете?Кроме как списывать баллы оно больше не на что не годится!!!!

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dimas3865 (Калининград) 12.02.2019 19:31
Ответ:

Здравствуйте.

Текущий Интернет и мобильный банк действительно сильно устарели. Мы занимаемся развитием нового решения — приложения «Мой кредит», именно поэтому мы остановили развитие текущего интернет и мобильного банка. Ежемесячно мы дорабатываем приложение, наполняя его новыми функциями, и позднее обязательно его переименуем.

Анна Миронова
Вопрос:

Банк декларирует партнера Островок и кешбек по покупкам 9% с обязательным переходом по ссылке.
Нашел нужный мне отель без перехода по ссылке по цене 65т.р. Готов покупать.
Захожу через ссылку — вуаля — цена на номер уже 77т.р., что даже с кешбеком 9% будет больше 70т.р. чистыми.
Прошу банк разобраться с нечистым на руку партнером.
На линии коллцентра гражданин Дмитрий сообщил, что за цены Островка банк ответственности не несет, хотя на мой взгляд тут явный сговор банка и Островка. Также Дмитрий отказался эскалировать мой звонок на своего руководителя.
Прошу дать комментарии.

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exter (Новосибирск) 12.02.2019 16:17
Ответ:

Добрый день.

Ответим в народном рейтинге: https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10236055/

Анна Миронова
Вопрос:

Здравствуйте
Такая ситуация,оформил рассрочку в эльдарадо,приехал забрал товар,все хорошо.Когда наступило время платить,залезаю в приложение,а там нет ничего.Связался с поддержкой,сказали ждите.
Потом ещё раз и уже сказали,что договор аннулирован
По какой причине это могло произойти??

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tit777 (Москва) 12.02.2019 14:25
Ответ:

Добрый день.

Вопрос урегулирован в офисе Банка, об изменении статуса договора сотрудник проинформирует дополнительно.

Анна Миронова
Вопрос:

Добрый день. Вопрос следующего характера. Оформили товарища по акции «Приведи друга». Ему начисление в виде 500р пришло, мне же пока нет. Начисления приходят одновременно участникам или с интервалом?
Спасибо.

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LinPark (Дзержинск) 12.02.2019 13:00
Ответ:

Добрый день,

условия выполнены. Баллы будут начислены Вам и другу до 31.03.2019 г. :)

 

Анна Миронова
Вопрос:

Добрый день. Оформлял заявку онлайн на карту свобода. Было написано, что готовы одобрить 50000 у партнеров и 25000 не у партнеров. Дошел до последнего этапа там где выбираешь адрес куда доставить карту, понял что не указал место проживания т. к. в списке был только 1 адрес по которому я не проживаю. Пришлось заполнять все сначала когда дошел до таймера мне выдает мол «мы не можем дать ответ сей час» думаю ну ок, прошло минут 20 с банка не позвонили, решил еще раз все заполнить в итоге после таймера выдало, что-то типа «мы вам не дадим карту».

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obana3 (Благовещенск) 12.02.2019 10:04
Ответ:

Добрый день,

пришлите, пожалуйста, персональную информацию с указанием ссылки на отзыв на почту Forum_bank@homecredit.ru и я проверю на каком этапе оформления карта.

 

Анна Миронова
Вопрос:

Обещали вчера в течении дня вернуться и дать комментарий под отзывом https://www.banki.ru/services/response.. ./10232900/
Но так и не дали комментариев

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komarovdd (Саратов) 12.02.2019 05:43
Ответ:

Добрый день,

договор аннулирован

Анна Миронова
Вопрос:

Подскажите почему изменился график погашения рассрочки в приложении и в личном кабинете? И первый платёж перенесли аж на 2 месяца?

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Egoist88 (Краснодар) 11.02.2019 20:28
Ответ:

Добрый день,

нужно проверить более детально Вашу историю. Пришлите N договора или паспорт с указанием ссылки на вопрос на почту Forum_bank@homecredit.ru

Анна Миронова

Горячая линия с 21.04.2017 просмотрена 120 861 раз