На ваши вопросы отвечают эксперты Банка Хоум Кредит

Здравствуйте! 11.02 оформила в вашем банке кредит. Во первых просидела в очереди около 2 часов… Как можно в банке так долго сидеть в очереди?! Менеджер, которая меня обслуживала сделала все быстро и была очень вежлива. НО!! Ваши сотрудники кол-центра и чата это кошмар! Разговаривая по телефону с 4 операторами и переписываясь с 3 в чате,все мне предоставляли разную информацию. Как можно настолько не знать свою работу, в таких элементарных вещах! Оформила кредит 11.02, оказалось, что вся сумма мне не нужна и я хотела сделать частично досрочное гашение на 170000, а 30000 оставить. Позвонила в контактный центр, спросила можно ли сделать частично досрочное гашение не в дату платежа, а сегодня. Мне сказали можно! Ок. Я внесла деньги на счёт, и написала в чат, что бы мне оформили частично досрочное погашение, в чате мне сказали, что это невозможно и сотрудник ошибся. Можно только в дату платежа. Хорошо, я попросила, что бы сделали пометку на частично досрочное погашение, в дату платежа. Потом ещё раз позвонила в кол центр, что бы уточнить ещё раз. Так как два оператора сказали разную информацию. Сотрудник кол центра опять мне говорит, что можно в любую дату 🤦♀ Я оставила заявку на гашение на 12.01. В течении дня ничего не поменялось. Я написала в чат, в чате опять говорят, что это не возможно. Опять звоню в кол центр. Там тоже говорят, что это не возможно. Но как тогда два сотрудника убеждали, что это возможно. Они говорили, что в первые две недели после оформления кредита это сделать можно. Ну хорошо нельзя так нельзя. После всего это, вообще пропало желание пользоваться услугами банка. Так как сотрудники абсолютно не знают, таких элементарных вещей. И из за этого я потратила кучу своего времени на выяснение таких элементарных вопросов. Такая простая просьба, а столько заморочек. Позвонила вчера 12.02в кол центр и попросила сделать полное досрочное гашение кредита. Оператор сказал, что списание произойдёт 13.02 и я сразу все увижу в личном кабинете. И проценты будут списаны только за эти три дня. А не за месяц. Сегодня никакого списания не произошло! Я написала в чат, в котором мне пояснили, что списание может быть только 11.03 тоесть в дату списания через месяц 🤦♀ Вот объясните, как столько сотрудников и все говорят разную информацию и путают клиента!!! В итоге я так и не поняла. Можно ли было сделать частично досрочное гашение кредита в любую дату,в первые две недели после оформления? И когда списываются денежные средства при полном досрочном погашении кредита, так же если был оформлен менее двух недель назад????????????