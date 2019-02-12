Обслуживание карты Тип карты

Mastercard Standard Технологические особенности чип возможна привязка карты к Google Pay Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 350 ₽ единовременно за весь срок действия карты Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 4%, мин. 300 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 4%, мин. 300 руб. Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах и ПВН: 150 000 руб. в сутки, 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 35 руб. в месяц;

неустойка за технический овердрафт - 36,5% годовых;

пени на просроченную часть кредита / процентов - 18,25% годовых;

запрос баланса в банкомате стороннего банка - 15 руб. за каждый запрос Условия кредитования Размер кредитного лимита от 35 000 до 100 000 ₽ Срок кредита до 24 месяцев Льготный период до 55 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 22% годовых - процентная ставка, действующая по безналичным операциям; 27% годовых - по операциям, связанным с получением наличных денежных средств от 22% до 27% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 21 до 60 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы отсутствие комиссии за снятие денежных средств в банкоматах/кассах банка Минусы крупная комиссия за снятие денежных средств в банкоматах/кассах сторонних банков;

льготный период не распространяется на операции по снятию наличных Дата актуализации 12.02.2019 15:41

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.