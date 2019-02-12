НИКО-Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Кредитная Black Edition
MasterCard World Black Edition — Нико-Банк
Основные характеристики
- ставка от 20% годовых
- кредитный лимит до 300 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание от 3 500 до 9 000 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World Black Edition
Технологические особенности
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- возможна привязка карты к Google Pay
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
3 500 - 9 000 ₽
со 2-го года: 0 руб. / 3 500 руб.; плата взимается по выбору клиента 9 000 руб. при выпуске карты или 3 500 руб. в год
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
3%, мин. 300 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
3%, мин. 300 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и ПВН: 600 000 руб. в сутки, 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- выдача одной карты Priority Pass, предоставление страховых услуг, услуги консьерж-сервиса;
- неустойка за технический овердрафт - 36,5% годовых;
- пени на просроченную часть кредита / процентов - 18,25% годовых;
- запрос баланса в банкомате стороннего банка 15 руб. за каждый запрос
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 200 000 до 300 000 ₽
Срок кредита
до 36 месяцев
Льготный период
до 55 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 20% до 25%
20% годовых - процентная ставка, действующая по безналичным операциям; 25% годовых - по операциям, связанным с получением наличных денежных средств
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 60 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая стоимость годового обслуживания;
- отсутствие комиссии за снятие денежных средств в банкоматах/кассах банка
Минусы
- льготный период не распространяется на операции по снятию наличных
Дата актуализации
12.02.2019 15:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная Black Edition» в 8 городах России
3 048Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Новый инвестиционно-коммерческий оренбургский банк развития промышленности»
- Адрес
- 460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Оренбург
- Телефоны
-
(3532) 34-00-34