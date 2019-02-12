Обслуживание карты Тип карты

Mastercard World Black Edition Технологические особенности чип

бесконтактные платежи (PayPass) возможна привязка карты к Google Pay Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 3 500 - 9 000 ₽ со 2-го года: 0 руб. / 3 500 руб.; плата взимается по выбору клиента 9 000 руб. при выпуске карты или 3 500 руб. в год Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 3%, мин. 300 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 3%, мин. 300 руб. Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах и ПВН: 600 000 руб. в сутки, 3 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

выдача одной карты Priority Pass, предоставление страховых услуг, услуги консьерж-сервиса;

неустойка за технический овердрафт - 36,5% годовых;

пени на просроченную часть кредита / процентов - 18,25% годовых;

запрос баланса в банкомате стороннего банка 15 руб. за каждый запрос Условия кредитования Размер кредитного лимита от 200 000 до 300 000 ₽ Срок кредита до 36 месяцев Льготный период до 55 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 20% годовых - процентная ставка, действующая по безналичным операциям; 25% годовых - по операциям, связанным с получением наличных денежных средств от 20% до 25% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 21 до 60 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бесплатное СМС-информирование;

невысокая стоимость годового обслуживания;

отсутствие комиссии за снятие денежных средств в банкоматах/кассах банка Минусы льготный период не распространяется на операции по снятию наличных Дата актуализации 12.02.2019 15:41

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.