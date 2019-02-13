программа лояльности Google Play: начисление бонусов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно использовать для компенсации полной стоимости покупок на Google Play в течение 90 календарных дней со дня с их совершения из расчета 1 бонус=1 руб.:

1% от операций оплаты услуг в категории "Кино", "Театры", "Концерты", совершенных в разделах платежей и переводов Интернет-Банка и/или Мобильного Банка, и других покупок;

2% от суммы покупок в категориях «Рестораны» и «Развлечения»;

10% при оплате в Google Play

макс. 6 000 бонусов в месяц, срок действия бонусов - 3 года