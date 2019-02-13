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Азбука Вкуса Black

Mastercard World Black Edition «Азбука Вкуса» — Тинькофф Банк
Основные характеристики
  • ставка от 12% годовых
  • кредитный лимит до 1 500 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание 7 990 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Black Edition
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Google Pay / Apple Pay
Бонусы
  • Супермаркеты

программа Вкусомания: начисление бонусов за покупки по карте, которыми в дальнейшем можно расплачиваться по курсу 100 бонусов = 1 руб. в супермаркетах "Азбука Вкуса";бонусы начисляются за 1 руб.:

  • 6 бонусов в "Азбуке Вкуса";
  • 2 бонуса на АЗС, в ресторанах и аптеках;
  • 1 бонус за прочие покупки;
  • до 30 бонусов за покупки по спецпредложениям;

  • 30 000 бонусов после активации карты в мобильном приложении "Вкусомании"; а также:

    • членство в Club Platinum на весь период действия карты;
    • бесплатная доставка при заказе на сумму от 1 000 руб. в интернет-магазине av.ru для участников Club Platinum;
    • ежегодный абонемент на один бесплатный кофе ежедневно в течение месяца;
    • в 2 раза больше бонусов в течение недели до и после дня рождения;
    • 2 билета на закрытые мероприятия "Азбуки Вкуса" раз в год для участников Club Platinum;
    • торт в подарок на день рождения для участников Club Platinum;
    • кейтеринг со скидкой 10%
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
7 990 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 390 руб. при снятии до 100 000 руб.;
  • 2,9% + 390 руб. - свыше 100 000 руб.
Снятие наличных в ПВН банка

не предусмотрено

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 390 руб. при снятии до 100 000 руб.;
  • 2,9% + 390 руб. - свыше 100 000 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 390 руб. при снятии до 100 000 руб.;
  • 2,9% + 390 руб. - свыше 100 000 руб.
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • пени при возникновении просроченной задолженности - 19% годовых;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 390 руб.;
  • штраф за пропуск минимального платежа - 590 руб. (не применяется при сумме задолженности меньше или равной 150 руб.);
  • перевыпуск карты по любой причине - бесплатно;
  • выпуск / перевыпуск дополнительной карты - бесплатно;
  • персональный менеджер 24/7, доступ в бизнес-залы в более чем 1 000 аэропортах по всему миру, консьерж-сервис, медицинская страховка в заграничных путешествиях - бесплатно
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 1 500 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 12% до 39,9%
12-28,9% годовых по операциям покупок; 25,9-39,9% годовых по операциям снятия наличных и других; рассрочка на 4 мес. на покупку авиа- и ж/ д-билетов на сайте OZON.travel (в рамках акции до февраля 2019 г.)
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
8% от суммы задолженности
мин. 3 000 руб. (сумма минимального платежа увеличивается до суммы, кратной 100 руб.)
Требования и документы
Возраст
от 18 до 70 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредитного лимита;
  • льготные требования к возрасту и регистрации заемщика;
  • бонусная программа;
  • бесплатное СМС-информирование
Минусы
  • льготный период не распространяется на операции по снятию наличных денежных средств;
  • крупный штраф за пропуск платежа
Особые ограничения
  • доставка карты курьером
Дата актуализации
13.02.2019 13:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Азбука Вкуса Black» в 1 городе России
2 385
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Справочная информация
АО «Тинькофф Банк»
Адрес
123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
Сайт
www.tinkoff.ru
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Телефоны
8 800 555-77-78 — горячая линия по кредитным картам
8 800 555-22-77 — горячая линия по вкладам и счетам