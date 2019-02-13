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Азбука Вкуса Black
Mastercard World Black Edition «Азбука Вкуса» — Тинькофф Банк
Основные характеристики
- ставка от 12% годовых
- кредитный лимит до 1 500 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 7 990 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Black Edition
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Google Pay / Apple Pay
Бонусы
- Супермаркеты
программа Вкусомания: начисление бонусов за покупки по карте, которыми в дальнейшем можно расплачиваться по курсу 100 бонусов = 1 руб. в супермаркетах "Азбука Вкуса";бонусы начисляются за 1 руб.:
- 6 бонусов в "Азбуке Вкуса";
- 2 бонуса на АЗС, в ресторанах и аптеках;
- 1 бонус за прочие покупки;
- до 30 бонусов за покупки по спецпредложениям;
30 000 бонусов после активации карты в мобильном приложении "Вкусомании"; а также:
- членство в Club Platinum на весь период действия карты;
- бесплатная доставка при заказе на сумму от 1 000 руб. в интернет-магазине av.ru для участников Club Platinum;
- ежегодный абонемент на один бесплатный кофе ежедневно в течение месяца;
- в 2 раза больше бонусов в течение недели до и после дня рождения;
- 2 билета на закрытые мероприятия "Азбуки Вкуса" раз в год для участников Club Platinum;
- торт в подарок на день рождения для участников Club Platinum;
- кейтеринг со скидкой 10%
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
7 990 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
- 390 руб. при снятии до 100 000 руб.;
- 2,9% + 390 руб. - свыше 100 000 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 390 руб. при снятии до 100 000 руб.;
- 2,9% + 390 руб. - свыше 100 000 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
- 390 руб. при снятии до 100 000 руб.;
- 2,9% + 390 руб. - свыше 100 000 руб.
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- пени при возникновении просроченной задолженности - 19% годовых;
- плата за неразрешенный овердрафт - 390 руб.;
- штраф за пропуск минимального платежа - 590 руб. (не применяется при сумме задолженности меньше или равной 150 руб.);
- перевыпуск карты по любой причине - бесплатно;
- выпуск / перевыпуск дополнительной карты - бесплатно;
- персональный менеджер 24/7, доступ в бизнес-залы в более чем 1 000 аэропортах по всему миру, консьерж-сервис, медицинская страховка в заграничных путешествиях - бесплатно
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 1 500 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 12% до 39,9%
12-28,9% годовых по операциям покупок; 25,9-39,9% годовых по операциям снятия наличных и других; рассрочка на 4 мес. на покупку авиа- и ж/ д-билетов на сайте OZON.travel (в рамках акции до февраля 2019 г.)
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
8% от суммы задолженности
8% от суммы задолженности
мин. 3 000 руб. (сумма минимального платежа увеличивается до суммы, кратной 100 руб.)
Требования и документы
Возраст
от 18 до 70 лет
Подтверждение дохода
- не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредитного лимита;
- льготные требования к возрасту и регистрации заемщика;
- бонусная программа;
- бесплатное СМС-информирование
Минусы
- льготный период не распространяется на операции по снятию наличных денежных средств;
- крупный штраф за пропуск платежа
Особые ограничения
- доставка карты курьером
Дата актуализации
13.02.2019 13:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Азбука Вкуса Black» в 1 городе России
2 385Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Тинькофф Банк»
- Адрес
- 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
- Сайт
- www.tinkoff.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 555-77-78 — горячая линия по кредитным картам8 800 555-22-77 — горячая линия по вкладам и счетам