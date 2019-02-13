Обслуживание карты Тип карты

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чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) Cash Back 5% от суммы покупки в определенных категориях (меняются ежеквартально в личном кабинете);

1% от суммы покупки в других категориях;

до 30% от суммы покупки по специальным предложениям партнеров в интернет-банке;

макс. 3 000 руб. в месяц;

5% в категориях "Развлечения", "Музыка" и "Кино", макс. 2 000 руб. в рамках акции по 31.12.19 (макс. 2 000 руб. в месяц) от 1 до 5% Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 590 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 2,9% + 290 руб. Снятие наличных в ПВН банка не предусмотрено Снятие наличных в банкоматах других банков 2,9% + 290 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 2,9% + 290 руб. Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. в месяц;

плата за сверхлимитную задолженность - 390 руб.;

неустойка за пропуск минимального платежа - 19% годовых;

штраф за пропуск минимального платежа - 590 руб. (не применяется при сумме задолженности меньше или равной 150 руб.);

перевыпуск карты по любой причине - бесплатно;

выпуск / перевыпуск дополнительной карты - бесплатно Условия кредитования Размер кредитного лимита до 300 000 ₽ Льготный период до 55 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 15-29,9% годовых на покупки, 30-49,9% годовых по операциям получения наличных; рассрочка на 4 мес. на покупку авиа- и ж/ д-билетов на сайте OZON.travel (в рамках акции до февраля 2019 г.) от 15% до 49,9% Погашение кредита

8% от суммы задолженности мин. 600 руб. (сумма минимального платежа увеличивается до суммы, кратной 100 руб.) минимальный ежемесячный платеж:8% от суммы задолженности Требования и документы Возраст от 18 до 70 лет Подтверждение дохода не требуется Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы невысокая стоимость обслуживания карты;

возраст заемщика - от 18 до 70 лет;

подтверждение дохода не требуется Минусы крупный штраф за пропуск платежа Особые ограничения доставка карты курьером по всей России Дата актуализации 13.02.2019 14:19

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.