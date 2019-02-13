Тинькофф Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Нашествиесистемы Мир
Мир «Нашествие» — Тинькофф Банк
Основные характеристики
- ставка от 15% годовых
- кредитный лимит до 300 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 590 ₽
- cash back до 5%
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
Cash Back
от 1 до 5%
- 5% от суммы покупки в определенных категориях (меняются ежеквартально в личном кабинете);
- 1% от суммы покупки в других категориях;
- до 30% от суммы покупки по специальным предложениям партнеров в интернет-банке;
- макс. 3 000 руб. в месяц;
- 5% в категориях "Развлечения", "Музыка" и "Кино", макс. 2 000 руб. в рамках акции по 31.12.19 (макс. 2 000 руб. в месяц)
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
590 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
2,9% + 290 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков
2,9% + 290 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
2,9% + 290 руб.
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
- плата за сверхлимитную задолженность - 390 руб.;
- неустойка за пропуск минимального платежа - 19% годовых;
- штраф за пропуск минимального платежа - 590 руб. (не применяется при сумме задолженности меньше или равной 150 руб.);
- перевыпуск карты по любой причине - бесплатно;
- выпуск / перевыпуск дополнительной карты - бесплатно
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 300 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 15% до 49,9%
15-29,9% годовых на покупки, 30-49,9% годовых по операциям получения наличных; рассрочка на 4 мес. на покупку авиа- и ж/ д-билетов на сайте OZON.travel (в рамках акции до февраля 2019 г.)
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
8% от суммы задолженности
8% от суммы задолженности
мин. 600 руб. (сумма минимального платежа увеличивается до суммы, кратной 100 руб.)
Требования и документы
Возраст
от 18 до 70 лет
Подтверждение дохода
- не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания карты;
- возраст заемщика - от 18 до 70 лет;
- подтверждение дохода не требуется
Минусы
- крупный штраф за пропуск платежа
Особые ограничения
- доставка карты курьером по всей России
Дата актуализации
13.02.2019 14:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Нашествие» в 1 городе России
Справочная информация
АО «Тинькофф Банк»
- Адрес
- 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
- Сайт
- www.tinkoff.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 555-77-78 — горячая линия по кредитным картам8 800 555-22-77 — горячая линия по вкладам и счетам