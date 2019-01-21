Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 18,00 %

300 000 ... 1 500 000 ₽

18 мес. ... 5 лет Максимальная 19,00 %

300 000 ... 1 500 000 ₽

18 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

граждане других стран Возраст заемщика для мужчин от 18 лет на дату получения кредита для женщин от 18 лет на дату получения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 6 мес.

на последнем месте не менее 4 месяцев Регистрация постоянная / временная на территории РФ

возможна выдача иностранным гражданам Доход минимальный среднемесячный доход заемщика: 100 000 руб. подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю Документы паспорт

трудовая книжка копия

заявление-анкета для иностранных граждан: виза, информация о регистрации, миграционная карта, разрешение на работу, трудовой договор, вид на жительство Прочие требования к заемщику наличие стационарного телефона домашний и рабочий

для граждан Турецкой Республики - временная регистрация на территории РФ Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 5 дней Максимальный срок действия кредитного решения 21 день Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых на сумму просроченной задолженности Способ оплаты кассы

банкоматы

системы ДБО

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

электронные платежные системы

салоны связи

почта РФ

бухгалтерия по месту работы терминалы Элекснет, Qiwi, Плат-Форма Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы крупная сумма кредита без обеспечения;

предоставляется иностранным гражданам;

альтернативные способы подтверждения дохода;

отсутствие требований по страхованию Минусы рассмотрение заявки - до 5 рабочих дней Особые ограничения мин. доход заемщика после налогообложения - 100 тыс. руб. (для кредита в рублях)

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.