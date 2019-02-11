На любые цели
Локо-Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 14,40%
Сумма
до 3 000 000 ₽
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 1 дня
- есть комиссии
- требуется подтверждение дохода
140 заявок за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 14,40 %
- 100 000 ... 3 000 000 ₽
- 13 мес. ... 7 лет
Максимальная
- 18,40 %
- 100 000 ... 3 000 000 ₽
- 13 мес. ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
единовременная
1.5% от суммы кредита
в период с даты предоставления кредита и до даты первого очередного платежа размер процентной ставки увеличивается на 1,5 п. п. в месяц
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+ 4 п.п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы или совладельцы собственного бизнеса
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 4 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
- паспорт
- заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
от двух часов до 1 дня
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
- интернет-банк
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,05% ежедневно на сумму просроченной задолженности; 10% от суммы ежемесячного платежа за неисполнение обязательств по обеспечению за 10 календарных дней на счете суммы ежемесячного платежа; 5 000 рублей за непредставление по требованию банка сведений об изменении паспортных данных или документов, подтверждающих финансовое положение и способность заемщика выполнять обязательства по договору потребительского кредита
Способ оплаты
- кассы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- салоны связи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- быстрое рассмотрение заявки
Минусы
- повышенная ставка при отказе от условия внесения денежных средств не позднее чем за 10 календарных дней до даты оплаты платежа;
- повышенная ставка при отказе от услуги личного страхования;
- взимается комиссия в виде повышенной ставки в первый месяц кредитования
Особые ограничения
- ставку можно снизить при подаче заявки онлайн;
- взимается комиссия в виде повышенной ставки в первый месяц кредитования
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На любые цели» в 80 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Локо-Банк»
- Адрес
- 125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80
- Сайт
- www.lockobank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 250-50-50 — единая справочная служба