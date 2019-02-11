Выдача

Погашение

Нарушение обязательств по кредиту

0,05% ежедневно на сумму просроченной задолженности; 10% от суммы ежемесячного платежа за неисполнение обязательств по обеспечению за 10 календарных дней на счете суммы ежемесячного платежа; 5 000 рублей за непредставление по требованию банка сведений об изменении паспортных данных или документов, подтверждающих финансовое положение и способность заемщика выполнять обязательства по договору потребительского кредита