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На любые цели

Локо-Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 14,40%
Сумма
до 3 000 000
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
  • есть комиссии
  • требуется подтверждение дохода
Оставить заявку
140 заявок за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 14,40 %
  • 100 000 ... 3 000 000 ₽
  • 13 мес. ... 7 лет
Максимальная
  • 18,40 %
  • 100 000 ... 3 000 000 ₽
  • 13 мес. ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
единовременная
1.5% от суммы кредита
в период с даты предоставления кредита и до даты первого очередного платежа размер процентной ставки увеличивается на 1,5 п. п. в месяц
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
    + 4 п.п. к базовой ставке
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы или совладельцы собственного бизнеса
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 4 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
  • паспорт
  • заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
от двух часов до 1 дня
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
  • офис банка
  • интернет-банк
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,05% ежедневно на сумму просроченной задолженности; 10% от суммы ежемесячного платежа за неисполнение обязательств по обеспечению за 10 календарных дней на счете суммы ежемесячного платежа; 5 000 рублей за непредставление по требованию банка сведений об изменении паспортных данных или документов, подтверждающих финансовое положение и способность заемщика выполнять обязательства по договору потребительского кредита
Способ оплаты
  • кассы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • салоны связи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без обеспечения;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • быстрое рассмотрение заявки
Минусы
  • повышенная ставка при отказе от условия внесения денежных средств не позднее чем за 10 календарных дней до даты оплаты платежа;
  • повышенная ставка при отказе от услуги личного страхования;
  • взимается комиссия в виде повышенной ставки в первый месяц кредитования
Особые ограничения
  • ставку можно снизить при подаче заявки онлайн;
  • взимается комиссия в виде повышенной ставки в первый месяц кредитования
Оставить заявку
140 заявок за 30 дней
Дата актуализации: 11.02.2019 09:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На любые цели» в 80 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Локо-Банк»
Адрес
125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80
Сайт
www.lockobank.ru
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Телефоны
8 800 250-50-50 — единая справочная служба

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