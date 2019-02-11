Доход

минимальный среднемесячный доход заемщика: 25 000 р. - для офисов в МО / 40 000 р. - для офисов Москвы

подтверждение основного дохода

на выбор

для учета дохода от пенсионных выплат: справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию и пенсионное удостоверение

справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка по форме организации-работодателя

для учета дохода от пенсионных выплат: справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию и пенсионное удостоверение