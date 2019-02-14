Порядок погашения

дифференцированные платежи

максимальный срок действия льготного периода 24 мес.

льготный период погашения основного долга: по кредитам, выданным на срок до 2 лет - до 12 месяцев; по кредитам, выданным на срок от 2 до 5 лет - до 24 месяцев; предусмотрено погашение основного долга и процентов по кредиту ежемесячными, ежеквартальными и полугодовыми платежами