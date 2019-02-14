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На развитие ЛПХ

Россельхозбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 10,75%
Сумма
до 1 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • цель: развитие (ведение) личного подсобного хозяйства
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
  • без комиссий
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • развитие (ведение) личного подсобного хозяйства
Ставки
Минимальная
  • 10,75 %
  • 50 001 ... 1 000 000 ₽
  • 3 мес. ... 1 год
Максимальная
  • 12,50 %
  • 50 001 ... 1 000 000 ₽
  • 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
поручительство и гарантии как альтернатива
на выбор
физических лиц, как альтернатива
залогу имущества
юридических лиц, как альтернатива
залогу имущества
банком могут быть использованы как одна, так и несколько форм обеспечения
Страхование
  • без страхования
    + 4,5-5 п.п. к базовой ставке, для кредитов под поручительство
  • имущественное и личное
    для кредитов под залог; базовая ставка
  • имущественное
    +4,5-5 п.п. к базовой ставке, для кредитов под залог
  • личное
    для кредитов под поручительство; базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • владельцы личных подсобных хозяйств
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 75 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 75 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
наличие записей в похозяйственной книге органа местного самоуправления о ведении гражданином личного подсобного хозяйства в течение не менее 12 месяцев до даты подачи заявки на кредит
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
Документы
  • другие документы
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • выписка из ЕГРП, подтверждающая право собственности/аренды/постоянного бессрочного пользования на земельный участок, используемый для ведения ЛПХ (при отсутствии такого документа данные о земельном участке из раздела 3 выписки из похозяйственной книги, удостоверенной уполномоченным представителем сельской/городской администрации)
  • выписка из похозяйственной книги (заемщика и поручителя) по форме банка, содержащая информацию о личном подсобном хозяйстве, в том числе о земельном участке
Прочие требования к заемщику
  • наличие записей в похозяйственной книге сельской/городской администрации о ведении гражданином ЛПХ в течение не менее 12 месяцев, предшествующих подаче заявки на кредит
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
45 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • дифференцированные платежи
  • максимальный срок действия льготного периода 24 мес.
льготный период погашения основного долга: по кредитам, выданным на срок до 2 лет - до 12 месяцев; по кредитам, выданным на срок от 2 до 5 лет - до 24 месяцев; предусмотрено погашение основного долга и процентов по кредиту ежемесячными, ежеквартальными и полугодовыми платежами
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% за каждый календарный день просрочки
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • возраст заемщика - до 75 лет;
  • льготные ставки дня "надежных" заемщиков;
  • низкая ставка;
  • учет дополнительных доходов
Минусы
  • требуется страхование предмета залога при его оформлении;
  • повышенная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
  • кредит для владельцев ЛПХ на развитие личного подсобного хозяйства;
  • повышенная ставка в случае нарушения заемщиком и/или солидарными заемщиками условий по предоставлению документов, подтверждающих целевое использование кредитных средств согласно условиям предоставления кредитного продукта
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Дата актуализации: 14.02.2019 16:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На развитие ЛПХ» в 1125 городах России
60 057
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Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
Адрес
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
ОГРН
1027700342890
Сайт
www.rshb.ru
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Телефоны
8 800 100-01-00 — единая справочная служба

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