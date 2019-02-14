На развитие ЛПХ
Россельхозбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 10,75%
Сумма
до 1 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- цель: развитие (ведение) личного подсобного хозяйства
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- без комиссий
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- развитие (ведение) личного подсобного хозяйства
Ставки
Минимальная
- 10,75 %
- 50 001 ... 1 000 000 ₽
- 3 мес. ... 1 год
Максимальная
- 12,50 %
- 50 001 ... 1 000 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
поручительство и гарантии как альтернатива
на выбор
физических лиц, как альтернатива
залогу имущества
юридических лиц, как альтернатива
залогу имущества
банком могут быть использованы как одна, так и несколько форм обеспечения
Страхование
-
без страхования
+ 4,5-5 п.п. к базовой ставке, для кредитов под поручительство
-
имущественное и личное
для кредитов под залог; базовая ставка
-
имущественное
+4,5-5 п.п. к базовой ставке, для кредитов под залог
-
личное
для кредитов под поручительство; базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- владельцы личных подсобных хозяйств
Возраст заемщика
для мужчин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 75 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 75 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
наличие записей в похозяйственной книге органа местного самоуправления о ведении гражданином личного подсобного хозяйства в течение не менее 12 месяцев до даты подачи заявки на кредит
Регистрация
- постоянная на территории РФ
Документы
- другие документы
- паспорт
- заявление-анкета
- выписка из ЕГРП, подтверждающая право собственности/аренды/постоянного бессрочного пользования на земельный участок, используемый для ведения ЛПХ (при отсутствии такого документа данные о земельном участке из раздела 3 выписки из похозяйственной книги, удостоверенной уполномоченным представителем сельской/городской администрации)
- выписка из похозяйственной книги (заемщика и поручителя) по форме банка, содержащая информацию о личном подсобном хозяйстве, в том числе о земельном участке
Прочие требования к заемщику
- наличие записей в похозяйственной книге сельской/городской администрации о ведении гражданином ЛПХ в течение не менее 12 месяцев, предшествующих подаче заявки на кредит
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
45 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- дифференцированные платежи
- максимальный срок действия льготного периода 24 мес.
льготный период погашения основного долга: по кредитам, выданным на срок до 2 лет - до 12 месяцев; по кредитам, выданным на срок от 2 до 5 лет - до 24 месяцев; предусмотрено погашение основного долга и процентов по кредиту ежемесячными, ежеквартальными и полугодовыми платежами
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% за каждый календарный день просрочки
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возраст заемщика - до 75 лет;
- льготные ставки дня "надежных" заемщиков;
- низкая ставка;
- учет дополнительных доходов
Минусы
- требуется страхование предмета залога при его оформлении;
- повышенная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
- кредит для владельцев ЛПХ на развитие личного подсобного хозяйства;
- повышенная ставка в случае нарушения заемщиком и/или солидарными заемщиками условий по предоставлению документов, подтверждающих целевое использование кредитных средств согласно условиям предоставления кредитного продукта
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На развитие ЛПХ» в 1125 городах России
60 057
Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
- Адрес
- 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
- ОГРН
- 1027700342890
- Сайт
- www.rshb.ru
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