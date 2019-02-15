Курс фунта стерлингов Соединенного королевства в Калугеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи фунта стерлингов Соединенного королевства в Калуге на сегодня. Найдите лучший курс обмена фунта стерлингов Соединенного королевства в банках Калуги.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Калуги
|покупка
|продажа
|GBP
|
85,39
рублей за фунт стерлингов Соединенного королевства
|
84,15
Фора-Банк
|
86,45
Фора-Банк
|Банк
|GBP
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Фора-Банк
|84,15
|86,45
|15.02.2019 15:03
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