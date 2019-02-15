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Курс фунта стерлингов Соединенного королевства в Владимире

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Выгодный курс покупки/продажи фунта стерлингов Соединенного королевства в Владимире на сегодня. Найдите лучший курс обмена фунта стерлингов Соединенного королевства в банках Владимира.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Владимира
покупка продажа
GBP
85,39
рублей за фунт стерлингов Соединенного королевства
83,70
Московский Кредитный Банк
88,70
Московский Кредитный Банк
Банк GBP Время обновления
Покупка Продажа
Московский Кредитный Банк 83,70 88,70 15.02.2019 14:23

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