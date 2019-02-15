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Курс индийской рупии в Калуге

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Выгодный курс покупки/продажи индийской рупии в Калуге на сегодня. Найдите лучший курс обмена индийской рупии в банках Калуги.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Калуги
 
INR
93,71
рубля за 100 индийских рупий
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