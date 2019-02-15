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Курсы валют в Орле

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Выгодные курсы обмена наличной валюты в Орле. Лучшие курсы валют в банках Орла на сегодня.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Орла
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
66,00
Московский Кредитный Банк
67,25
Московский Индустриальный Банк
EUR
75,05
рублей за евро
74,60
СМП Банк
76,10
Московский Индустриальный Банк
Банк USD EUR Время обновления
Покупка Продажа Покупка Продажа
Московский Кредитный Банк 66,00 68,00 74,50 76,50 15.02.2019 10:53
Московский Индустриальный Банк 65,90 67,25 74,40 76,10 15.02.2019 10:57
СМП Банк 65,80 67,90 74,60 76,70 15.02.2019 10:53
Россельхозбанк 65,77 67,86 74,32 76,71 15.02.2019 09:25
Банк Уралсиб 65,76 67,75 74,32 76,38 15.02.2019 10:56
ОТП Банк 65,00 69,00 74,00 78,00 15.02.2019 11:00

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