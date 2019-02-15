Курсы валют в Орлеизменить город
Выгодные курсы обмена наличной валюты в Орле. Лучшие курсы валют в банках Орла на сегодня.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Орла
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,00
Московский Кредитный Банк
|
67,25
Московский Индустриальный Банк
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
74,60
СМП Банк
|
76,10
Московский Индустриальный Банк
|Банк
|USD
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Московский Кредитный Банк
|66,00
|68,00
|74,50
|76,50
|15.02.2019 10:53
|Московский Индустриальный Банк
|65,90
|67,25
|74,40
|76,10
|15.02.2019 10:57
|СМП Банк
|65,80
|67,90
|74,60
|76,70
|15.02.2019 10:53
|Россельхозбанк
|65,77
|67,86
|74,32
|76,71
|15.02.2019 09:25
|Банк Уралсиб
|65,76
|67,75
|74,32
|76,38
|15.02.2019 10:56
|ОТП Банк
|65,00
|69,00
|74,00
|78,00
|15.02.2019 11:00
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