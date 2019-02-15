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Курсы валют в Брянске

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Выгодные курсы обмена наличной валюты в Брянске. Лучшие курсы валют в банках Брянска на сегодня.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Брянска
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
66,55
Восточный Банк
66,95
Восточный Банк
EUR
75,05
рублей за евро
75,15
Восточный Банк
75,50
Восточный Банк
Банк USD EUR Время обновления
Покупка Продажа Покупка Продажа
Восточный Банк 66,55 66,95 75,15 75,50 15.02.2019 14:08
Россельхозбанк 66,26 67,39 74,73 75,67 15.02.2019 14:03
Росгосстрах Банк 66,10 67,05 74,80 75,80 15.02.2019 14:06
Московский Индустриальный Банк 65,90 67,25 74,40 76,10 15.02.2019 14:05
Банк Уралсиб 65,76 67,75 74,32 76,38 15.02.2019 14:03
СМП Банк 65,60 67,70 74,20 76,30 15.02.2019 14:08
Газэнергобанк 65,30 68,10 73,90 76,70 15.02.2019 14:08
Промсвязьбанк 65,23 68,23 73,67 76,87 15.02.2019 14:07

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