Курсы валют в Брянскеизменить город
Выгодные курсы обмена наличной валюты в Брянске. Лучшие курсы валют в банках Брянска на сегодня.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Брянска
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,55
Восточный Банк
|
66,95
Восточный Банк
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
75,15
Восточный Банк
|
75,50
Восточный Банк
|Банк
|USD
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Восточный Банк
|66,55
|66,95
|75,15
|75,50
|15.02.2019 14:08
|Россельхозбанк
|66,26
|67,39
|74,73
|75,67
|15.02.2019 14:03
|Росгосстрах Банк
|66,10
|67,05
|74,80
|75,80
|15.02.2019 14:06
|Московский Индустриальный Банк
|65,90
|67,25
|74,40
|76,10
|15.02.2019 14:05
|Банк Уралсиб
|65,76
|67,75
|74,32
|76,38
|15.02.2019 14:03
|СМП Банк
|65,60
|67,70
|74,20
|76,30
|15.02.2019 14:08
|Газэнергобанк
|65,30
|68,10
|73,90
|76,70
|15.02.2019 14:08
|Промсвязьбанк
|65,23
|68,23
|73,67
|76,87
|15.02.2019 14:07
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