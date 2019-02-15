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Курс шведской кроны в Архангельске

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Выгодный курс покупки/продажи шведской кроны в Архангельске на сегодня. Найдите лучший курс обмена шведской кроны в банках Архангельска.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Архангельска
покупка продажа
SEK
71,79
рубль за 10 шведских крон
52,00
Московский Кредитный Банк
112,00
Московский Кредитный Банк
Банк SEK Время обновления
Покупка Продажа
Московский Кредитный Банк 52,00 112,00 15.02.2019 13:44

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