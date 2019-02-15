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Курс шведской кроны в Ханты-Мансийске

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Выгодный курс покупки/продажи шведской кроны в Ханты-Мансийске на сегодня. Найдите лучший курс обмена шведской кроны в банках Ханты-Мансийска.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Ханты-Мансийска
 
SEK
71,79
рубль за 10 шведских крон
Нет данных о курсах обмена в банках Ханты-Мансийска
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