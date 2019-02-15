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Курс шведской кроны в Твери

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Выгодный курс покупки/продажи шведской кроны в Твери на сегодня. Найдите лучший курс обмена шведской кроны в банках Твери.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Твери
покупка продажа
SEK
71,79
рубль за 10 шведских крон
52,00
Московский Кредитный Банк
112,00
Московский Кредитный Банк
Банк SEK Время обновления
Покупка Продажа
Московский Кредитный Банк 52,00 112,00 15.02.2019 12:03

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