Курс доллара США в Архангельскеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Архангельске на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Архангельска.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Архангельска
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,55
Восточный Банк
|
66,95
Восточный Банк
|Банк
|USD
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Восточный Банк
|66,55
|66,95
|15.02.2019 13:43
|Банк Финсервис
|66,30
|67,30
|15.02.2019 13:42
|СКБ-Банк
|66,26
|67,24
|15.02.2019 13:49
|Московский Индустриальный Банк
|66,25
|67,35
|15.02.2019 13:49
|Росгосстрах Банк
|66,10
|67,05
|15.02.2019 13:42
|Московский Кредитный Банк
|66,00
|68,00
|15.02.2019 13:45
|Россельхозбанк
|66,00
|67,20
|15.02.2019 13:48
|Московский Областной Банк
|65,80
|68,00
|15.02.2019 13:45
|Банк Уралсиб
|65,76
|67,80
|15.02.2019 13:48
|Банк «ФК Открытие»
|65,74
|67,55
|15.02.2019 13:48
|Абсолют Банк
|65,00
|66,50
|12.02.2019 12:12
|ОТП Банк
|65,00
|69,00
|15.02.2019 13:43
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