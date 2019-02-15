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Курс доллара США в Архангельске

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Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Архангельске на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Архангельска.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Архангельска
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
66,55
Восточный Банк
66,95
Восточный Банк
Банк USD Время обновления
Покупка Продажа
Восточный Банк 66,55 66,95 15.02.2019 13:43
Банк Финсервис 66,30 67,30 15.02.2019 13:42
СКБ-Банк 66,26 67,24 15.02.2019 13:49
Московский Индустриальный Банк 66,25 67,35 15.02.2019 13:49
Росгосстрах Банк 66,10 67,05 15.02.2019 13:42
Московский Кредитный Банк 66,00 68,00 15.02.2019 13:45
Россельхозбанк 66,00 67,20 15.02.2019 13:48
Московский Областной Банк 65,80 68,00 15.02.2019 13:45
Банк Уралсиб 65,76 67,80 15.02.2019 13:48
Банк «ФК Открытие» 65,74 67,55 15.02.2019 13:48
Абсолют Банк 65,00 66,50 12.02.2019 12:12
ОТП Банк 65,00 69,00 15.02.2019 13:43

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