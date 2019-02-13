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Кошелев-Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Moment

Mastercard Standard Unembossed — Кошелев-Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 350 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Unembossed
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 2% до 5%
2% годовых начисляются при сумме финансовых операций оплаты товаров и услуг от 5 000 руб. до 9 999,99 руб. в месяц, 3% годовых - от 10 000 до 29 999,99 руб., 4% годовых - от 30 000 до 69 999,99 руб., 5% годовых - свыше 70 000 руб.
Выпуск и обслуживание
350 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% при снятии до 5 000 руб. в месяц
  • 1%, мин. 150 руб. при снятии свыше 5 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% при снятии до 5 000 руб. в месяц
  • 1%, мин. 150 руб. при снятии свыше 5 000 руб. в месяц
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и ПВН банка: 50 000 руб. в день
Дополнительная информация
  • кэшбэк сервис до 20% в торговых точках-партнерах;
  • СМС-информирование - 150 руб. в год;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ + 3% от суммы операции;
  • комиссия за запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 50 руб.
  • комиссия за технический овердрафт - 36,5% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;
  • невысокая плата за СМС-информирование;
    • бесплатное снятие наличных в сумме до 5 000 руб. в банкоматах и кассах сторонних банков
Дата актуализации
13.02.2019 15:22
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Moment» в 6 городах России
4 381
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Справочная информация
АО «Кошелев-Банк»
Адрес
443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14
Отделения и банкоматы
в вашем городе Самара
Отделения 10
Банкоматы 11
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Телефоны
(846) 251-00-00