Кошелев-Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Moment
Mastercard Standard Unembossed — Кошелев-Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 350 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Unembossed
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 2% до 5%
2% годовых начисляются при сумме финансовых операций оплаты товаров и услуг от 5 000 руб. до 9 999,99 руб. в месяц, 3% годовых - от 10 000 до 29 999,99 руб., 4% годовых - от 30 000 до 69 999,99 руб., 5% годовых - свыше 70 000 руб.
Выпуск и обслуживание
350 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии до 5 000 руб. в месяц
- 1%, мин. 150 руб. при снятии свыше 5 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% при снятии до 5 000 руб. в месяц
- 1%, мин. 150 руб. при снятии свыше 5 000 руб. в месяц
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и ПВН банка: 50 000 руб. в день
Дополнительная информация
- кэшбэк сервис до 20% в торговых точках-партнерах;
- СМС-информирование - 150 руб. в год;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ + 3% от суммы операции;
- комиссия за запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 50 руб.
- комиссия за технический овердрафт - 36,5% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;
- невысокая плата за СМС-информирование;
- бесплатное снятие наличных в сумме до 5 000 руб. в банкоматах и кассах сторонних банков
Дата актуализации
13.02.2019 15:22
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Moment» в 6 городах России
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Справочная информация
АО «Кошелев-Банк»
- Адрес
- 443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Самара
- Телефоны
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(846) 251-00-00