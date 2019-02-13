Обслуживание карты Тип карты Mastercard Unembossed Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип Начисление процентов на остаток средств на счете 2% годовых начисляются при сумме финансовых операций оплаты товаров и услуг от 5 000 руб. до 9 999,99 руб. в месяц, 3% годовых - от 10 000 до 29 999,99 руб., 4% годовых - от 30 000 до 69 999,99 руб., 5% годовых - свыше 70 000 руб. от 2% до 5% Выпуск и обслуживание 350 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии до 5 000 руб. в месяц

1%, мин. 150 руб. при снятии свыше 5 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 0% при снятии до 5 000 руб. в месяц

1%, мин. 150 руб. при снятии свыше 5 000 руб. в месяц Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах и ПВН банка: 50 000 руб. в день Дополнительная информация кэшбэк сервис до 20% в торговых точках-партнерах;

СМС-информирование - 150 руб. в год;

конвертация - по курсу ЦБ РФ + 3% от суммы операции;

комиссия за запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 50 руб.

комиссия за технический овердрафт - 36,5% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;

невысокая плата за СМС-информирование; бесплатное снятие наличных в сумме до 5 000 руб. в банкоматах и кассах сторонних банков

Дата актуализации 13.02.2019 15:22 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.