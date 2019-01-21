Обслуживание карты Тип карты Mastercard Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 3 000 ₽ Выпуск и обслуживание 50 $ Выпуск и обслуживание 50 € Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,7% Снятие наличных в ПВН других банков 0,7% Лимиты по операциям снятие наличных: 100 000 руб. в день, 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,7% Снятие наличных в ПВН других банков 0,7% Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 100 000 руб. в день, 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,7% Снятие наличных в ПВН других банков 0,7% Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 100 000 руб. в день, 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 10 руб. / 1 долл. / 1 евро;

штраф за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;

СМС-информирование - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах и кассах сторонних банков Минусы наличие комиссии за снятие в банкоматах и кассах банка Дата актуализации 21.01.2019 08:20 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.