Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Gold

Mastercard Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave) возможность привязки к Apple Pay / Google Pay Начисление процентов на остаток средств на счете 2% годовых на среднемесячный остаток 45 000,01-360 000,00 руб., 4% годовых - свыше 360 000,01 руб. от 2% до 4% Выпуск и обслуживание 1 500 ₽ Выпуск и обслуживание 100 $ Выпуск и обслуживание 100 € Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,8% Снятие наличных в ПВН других банков 2,5%, мин. 100 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 1 200 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 долл. Лимиты по операциям снятие наличных: 5 000 долл. в день, 20 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 евро Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 евро Лимиты по операциям снятие наличных: 5 000 евро в день, 20 000 евро в месяц Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

плата за неразрешенный овердрафт - 50% годовых;

СМС-информирование - 59 руб., начиная со второго месяца / 1,5 долл. / 1,5 евро в месяц;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. / 0,7 долл. / 0,5 евро за операцию Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая комиссия за снятие средств в сторонних банкоматах;

начисление процентов на рублевый остаток Минусы дорогое обслуживание валютных карт Дата актуализации 06.02.2019 11:50 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.