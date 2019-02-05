Обслуживание карты Тип карты Visa Virtual (Virtuon) Технологические особенности технология 3D Secure Выпуск и обслуживание 50 ₽ единовременно за весь срок действия карты Снятие наличных в банкоматах банка услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН банка услуга не предоставляется Снятие наличных в банкоматах других банков услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН других банков услуга не предоставляется Лимиты по операциям лимит совершения операций - 30 в течение 6 месяцев Дополнительная информация СМС-информирование - 50 руб.;

срок действия карты - 6 мес. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания карты Минусы платное СМС-информирование Особые ограничения карта предназначена только для использования в интернете;

снятие наличных по карте не предусмотрено; Дата актуализации 05.02.2019 11:45 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.