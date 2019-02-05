Уралпромбанк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка
Виртуальная
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 50 ₽
- предоплаченная карта
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Virtual (Virtuon)
Технологические особенности
- технология 3D Secure
Выпуск и обслуживание
50 ₽
единовременно за весь срок действия карты
Снятие наличных в банкоматах банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН других банков
услуга не предоставляется
Лимиты по операциям
лимит совершения операций - 30 в течение 6 месяцев
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 50 руб.;
- срок действия карты - 6 мес.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания карты
Минусы
- платное СМС-информирование
Особые ограничения
- карта предназначена только для использования в интернете;
- снятие наличных по карте не предусмотрено;
Дата актуализации
05.02.2019 11:45
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная» в 2 городах России
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Справочная информация
ОАО «Уральский Промышленный Банк»
- Адрес
- 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 97
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Челябинск
- Телефоны
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(351) 239-65-65