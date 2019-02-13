СИАБ, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
Пенсионная
Мир Классическая — СИАБ
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 1% до 6%
6% годовых начисляется на часть остатка до 200 000 руб.,1% годовых - свыше 200 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 150 руб.;
- 0% в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 3%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 10 000 руб. в день, до 200 000 руб. в месяц (комиссия за несоблюдение месячного лимита - 5% от суммы превышения, в расчет не включаются выплаты, поступившие на счет из государственных бюджетных средств)
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
- конвертация - по курсу банка, без комиссии;
- плата за неразрешенный овердрафт - 24% годовых;
- СМС-информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное обслуживание карты:
- бесплатное СМС-информирование;
- начисление процентов на остаток собственных средств
Минусы
- крупная комиссия за снятие в кассах сторонних банков
Особые ограничения
- карта предназначена для получения пенсий и других социальных выплат, требуется наличие пенсионного удостоверения;
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
13.02.2019 09:59
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная» в 2 городах России
Справочная информация
ПАО «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
- Адрес
- 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, литер А, пом. 1Н
- Сайт
- www.siab.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
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8 800 200-81-30 — единая справочная служба(812) 347-87-87