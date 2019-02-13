Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности технология 3D Secure

чип Начисление процентов на остаток средств на счете 6% годовых начисляется на часть остатка до 200 000 руб.,1% годовых - свыше 200 000 руб. от 1% до 6% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб.;

0% в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 3%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 10 000 руб. в день, до 200 000 руб. в месяц (комиссия за несоблюдение месячного лимита - 5% от суммы превышения, в расчет не включаются выплаты, поступившие на счет из государственных бюджетных средств) Дополнительная информация запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;

конвертация - по курсу банка, без комиссии;

плата за неразрешенный овердрафт - 24% годовых;

СМС-информирование - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное обслуживание карты:

бесплатное СМС-информирование;

начисление процентов на остаток собственных средств Минусы крупная комиссия за снятие в кассах сторонних банков Особые ограничения карта предназначена для получения пенсий и других социальных выплат, требуется наличие пенсионного удостоверения;

карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 13.02.2019 09:59 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.