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Азбука Вкуса Black
Mastercard World Black Edition «Азбука Вкуса» — Тинькофф Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 11 988 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Black Edition
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Бонусы
- супермаркеты
программа Вкусомания: начисление бонусов за покупки по карте, которыми в дальнейшем можно расплачиваться по курсу 100 бонусов = 1 руб. в супермаркетах "Азбука Вкуса";бонусы начисляются за 1 руб.:
- 6 бонусов в "Азбуке Вкуса";
- 1 бонус за прочие покупки;
- до 30 бонусов за покупки по спецпредложениям;
30 000 бонусов после активации карты в мобильном приложении "Вкусомании";а также:
- членство в Club Platinum на весь период действия карты;
- бесплатная доставка при заказе на сумму от 1 000 руб. в интернет-магазине av.ru для участников Club Platinum;
- ежегодный абонемент на один бесплатный кофе ежедневно в течение месяца;
- в 2 раза больше бонусов в течение недели до и после дня рождения;
- 2 билета на закрытые мероприятия "Азбуки Вкуса" раз в год для участников Club Platinum;
- торт в подарок на день рождения для участников Club Platinum;
- кейтеринг со скидкой 10%
Выпуск и обслуживание
11 988 ₽
со 2-го года: 11 988 руб.
- по 999 руб. в месяц, плата не взимается при условии покупок по всем картам на сумму от 200 000 руб. за расчетный период или при наличии неснижаемого остатка на вкладах, расчетных, накопительных и брокерских счетах в размере не менее 3 000 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0% / 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии от 3 000 руб.;
- 90 руб. при снятии до 3 000 руб., но не более 150 000 руб. в месяц;
- 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% при снятии от 3 000 руб.;
- 90 руб. при снятии до 3 000 руб., но не более 150 000 руб. в месяц;
- 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- персональный менеджер
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- наличие бонусной программы;
- отсутствие комиссии за снятие свыше 3 000 руб. в сторонних банках
Особые ограничения
- доставка карты курьером или почтой по всей России
Дата актуализации
13.02.2019 12:11
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Азбука Вкуса Black» в 1 городе России
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Справочная информация
АО «Тинькофф Банк»
- Адрес
- 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
- Сайт
- www.tinkoff.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 555-77-78 — горячая линия по кредитным картам8 800 555-22-77 — горячая линия по вкладам и счетам