Обслуживание карты Тип карты Mastercard Black Edition Технологические особенности технология 3D Secure

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бесконтактные платежи (PayPass) Бонусы супермаркеты программа Вкусомания: начисление бонусов за покупки по карте, которыми в дальнейшем можно расплачиваться по курсу 100 бонусов = 1 руб. в супермаркетах "Азбука Вкуса";бонусы начисляются за 1 руб.: 6 бонусов в "Азбуке Вкуса";

1 бонус за прочие покупки;

до 30 бонусов за покупки по спецпредложениям;

30 000 бонусов после активации карты в мобильном приложении "Вкусомании";а также: членство в Club Platinum на весь период действия карты; бесплатная доставка при заказе на сумму от 1 000 руб. в интернет-магазине av.ru для участников Club Platinum; ежегодный абонемент на один бесплатный кофе ежедневно в течение месяца; в 2 раза больше бонусов в течение недели до и после дня рождения; 2 билета на закрытые мероприятия "Азбуки Вкуса" раз в год для участников Club Platinum; торт в подарок на день рождения для участников Club Platinum; кейтеринг со скидкой 10%

Выпуск и обслуживание 11 988 ₽ со 2-го года: 11 988 руб. по 999 руб. в месяц, плата не взимается при условии покупок по всем картам на сумму от 200 000 руб. за расчетный период или при наличии неснижаемого остатка на вкладах, расчетных, накопительных и брокерских счетах в размере не менее 3 000 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% / 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН банка не предусмотрено Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии от 3 000 руб.;

90 руб. при снятии до 3 000 руб., но не более 150 000 руб. в месяц;

2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 0% при снятии от 3 000 руб.;

90 руб. при снятии до 3 000 руб., но не более 150 000 руб. в месяц;

2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

персональный менеджер Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

наличие бонусной программы;

отсутствие комиссии за снятие свыше 3 000 руб. в сторонних банках Особые ограничения доставка карты курьером или почтой по всей России Дата актуализации 13.02.2019 12:11 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.