Обслуживание карты Тип карты Mastercard Gold Технологические особенности чип

бесконтактные платежи (PayPass) Бонусы для путешествий начисление миль за покупки по карте: до 10% - в компаниях партнерах;

1% - за остальные покупки

2 500 приветственных миль в месяц активации карты макс. кол-во миль в мес. не ограничено начисленными милями через интернет-банк можно компенсировать стоимость покупки за прошедший месяц в категориях "Пассажирские перевозки", "Аренда такси и лимузинов", "Аренда и наем суден", "Туристические агентства", "Авиалинии", "Автобусные перевозки", "Круизные линии", "Аэропорта, терминалы аэропортов", "Гостиницы", "Выставки и туристические аттракционы", "Другие пассажирские перевозки"; мин. остаток миль для компенсации покупки - 2 000 миль; курс обмена 1 миля = 1 руб. Выпуск и годовое обслуживание 0 - 27 500 ₽ 2 500 руб. - выпуск карты 2 500 руб. в мес. - обслуживание, плата не взимается в 1-й мес. и далее при одновременном выполнении условий: мин.остаток за мес. на вкладах и счетах 1 200 000 руб.;

сумма операций 10 000 руб в мес. Выпуск и годовое обслуживание 0 - 440 $ 40 долл. - выпуск карты 40 долл. в мес. - обслуживание, плата не взимается в 1-й мес. и далее при одновременном выполнении условий: мин.остаток за мес. на вкладах и счетах 1 200 000 руб.;

сумма операций 10 000 руб в мес. Выпуск и годовое обслуживание 0 - 440 € 40 евро - выпуск карты 40 евро в мес. - обслуживание, плата не взимается в 1-й мес. и далее при одновременном выполнении условий: мин.остаток за мес. на вкладах и счетах 1 200 000 руб.;

сумма операций 10 000 руб в мес. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - при сумме снятия до 150 000 руб. в мес.;

0,7% - более 150 000 руб. в мес. Снятие наличных в ПВН других банков 0% - при сумме снятия до 150 000 руб. в мес.;

0,7% - более 150 000 руб. в мес. Лимиты по операциям снятие наличных до 500 000 руб. в день; до 1 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - при сумме снятия до 150 000 руб. в мес.;

0,7% - более 150 000 руб. в мес. Снятие наличных в ПВН других банков 0% - при сумме снятия до 150 000 руб. в мес.;

0,7% - более 150 000 руб. в мес. Лимиты по операциям снятие наличных до 500 000 руб. в день; до 1 000 000 руб. в месяц (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - при сумме снятия до 150 000 руб. в мес.;

0,7% - более 150 000 руб. в мес. Снятие наличных в ПВН других банков 0% - при сумме снятия до 150 000 руб. в мес.;

0,7% - более 150 000 руб. в мес. Лимиты по операциям снятие наличных до 500 000 руб. в день; до 1 000 000 руб. в месяц (эквивалент) Дополнительная информация срок действия карты - 3 года;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 10 руб.;

штраф за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;

конвертация - по курсу банка;

СМС-информирование - бесплатно;

карта Priority Pass Standard, консьерж-сервис пакет "Private Banking" от АО «Ассист 24, группа Дельта Консалтинг» - бесплатно;

возможно открытие вклада "Растущий счет" со ставкой 5% годовых в рублях Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное снятие наличных в банкоматах и кассах сторонних банков до 150 000 руб. в месяц;

бонусная программа Минусы высокая стоимость обслуживания при невыполнении условий бесплатности Дата актуализации 22.07.2019 11:35 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.