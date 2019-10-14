Пластиковые платежные карты давно и прочно вошли в повседневную деятельность российских граждан. Многие привычно называют их «кредитками», но, если верить статистике, только четверть из всех действующих сегодня инструментов дают доступ именно к заемным средствам. Все остальное — дебетовые карточки. Необходимо разобраться, что они собой представляют, какие операции позволяют выполнять и чем отличаются от кредитных карт.

Описание инструмента

В кошельке большинства людей можно найти хотя бы одну дебетовую карточку. Это банковский инструмент, при помощи которого осуществляется безналичная оплата, а дополнительно используются различные технические средства (банкоматы, терминалы, онлайн-банкинг и т. д.). Карта ТП Грин банка «ЦентроКредит» позволяет человеку распоряжаться только его собственными деньгами, размещенными на счете.

Ее основное отличие от кредитки — возможность оперировать своими деньгами, а не теми, что взяты взаймы у финансовой организации. Какие еще различия существуют:

более приемлемые тарифы на обслуживание;

беспроцентное либо очень дешевое снятие наличных со счета;

возможность начислять проценты на оставшиеся деньги;

кто угодно может с легкостью заказать данную карточку.

Как оформить

Чтобы получить пластик, достаточно иметь паспорт и доступ к интернету (если выбрано оформление в режиме онлайн). Обратиться в банк может любой российский гражданин, которому уже исполнилось 14 лет.

Когда соискатель подал заявку через интернет, ему придется или прийти в ФО один раз, или не приходить вовсе, если он выбрал доставку карточки курьером.

На изготовление ТП Грин банка «ЦентроКредит» уходит до двух недель. Естественно, понадобится заключить договор с финансовой организацией, устанавливающий права и обязанности каждого участника сделки.

Почему это удобно

У продукта имеется множество неоспоримых преимуществ, которые и привлекают такое количество потребителей:

практичность. Все деньги при владельце, но они не занимают никакого места. Интернет-банкинг позволит постоянно вести учет прибыли и расходов, если нужно, даже получать выписки;

безопасность. Утерянная карточка мгновенно блокируется;

выгода. Платеж за обслуживание минимален, но за эти деньги клиент получает дополнительный доход (процент на остаток), cashback, разные бонусы и скидки;

скорость. Платежи проходят за считанные секунды, не столь важно, куда именно они отправляются;

удобство. При поездке за границу не нужно брать с собой пачку купюр и декларировать ее на таможне.

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