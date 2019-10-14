Дебетовая карта ТП Грин в банке «ЦентроКредит»
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 $
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
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Тип карты
комплект
|
|Технологические особенности
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|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 $
Первоначальный взнос: 5 000 долл.
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1%, мин. 260 руб.
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1%, мин. 260 руб.
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|14.10.2019 14:28
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|14.10.2019 14:28
|Плюсы
|
|Минусы
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|Дата актуализации
|14.10.2019 14:28
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «ТП Грин» в 2 городах России
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Справочная информация
АО АКБ «ЦентроКредит»
- Адрес
- 119017, Москва, ул. Пятницкая, д. 31/2, стр. 1
- ОГРН
- 1027739198387
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 959-02-80