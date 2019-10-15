Дебетовая карта Gold в Профессионал Банке
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 1 200 ₽
- cash back 1%
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 19 $
- cash back 1%
- стоимость обслуживания 17 €
- cash back 1%
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Cash Back
|
1%
макс. 5 000 руб. в месяц
|Начисление процентов на остаток средств на счете
|
до 3%
3% годовых начисляется на среднемесячный остаток от 10 000 руб. до 200 000 руб., на сумму менее 10 000 руб. и свыше 200 000 руб. начисление процентов не производится
|Выпуск и годовое обслуживание
|
1 200 ₽
плата взимается по 100 руб. в месяц
|Выпуск и годовое обслуживание
|
19 $
плата взимается по 100 руб. (эквивалент) в месяц
|Выпуск и годовое обслуживание
|
17 €
плата взимается по 100 руб. (эквивалент) в месяц
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1%, мин. 300 руб.
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1%, мин. 300 руб. (эквивалент)
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1%, мин. 300 руб. (эквивалент)
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|15.10.2019 15:40
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|15.10.2019 15:40
|Плюсы
|
|Дата актуализации
|15.10.2019 15:40
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Gold» в 5 городах России
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Справочная информация
АО «ПроБанк»
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- ОГРН
- 1037739447350
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в городе Москва
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