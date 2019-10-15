Дебетовая карта Gold в Профессионал Банке
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 1 200 ₽
  • cash back 1%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • чип
Cash Back
1%

макс. 5 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 3%

3% годовых начисляется на среднемесячный остаток от 10 000 руб. до 200 000 руб., на сумму менее 10 000 руб. и свыше 200 000 руб. начисление процентов не производится
Выпуск и годовое обслуживание
1 200 ₽

плата взимается по 100 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в ПВН банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0,5%+5 руб. на территории РФ;
  • 0,9%+150 руб. за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 300 руб.
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 60 руб.
Дата актуализации 15.10.2019 15:40
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 15.10.2019 15:40
Плюсы
  • наличие cash back;
  • начисление процентов на остаток по картам в рублях;
  • невысокая стоимость обслуживания карты;
  • бесплатное СМС-информирование
Дата актуализации 15.10.2019 15:40
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Gold» в 5 городах России
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Справочная информация
АО «ПроБанк»
Адрес
127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 15а, стр. 1
ОГРН
1037739447350
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 2
Банкоматы 0
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Телефоны
(499) 973-14-14

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