Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза Валюта счета: Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Тип карты Mastercard Standard Выпуск и годовое обслуживание 750 ₽ Первоначальный взнос: 2250 Выпуск и годовое обслуживание 25 $ Первоначальный взнос: 75 Выпуск и годовое обслуживание 25 € Первоначальный взнос: 75 Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,1%, мин. 250 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 350 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,1%, мин. 5 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 6 долл. Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,1%, мин. 5 евро Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 6 евро Дополнительная информация СМС - информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу банка Дата актуализации 04.12.2019 17:49 Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Дата актуализации 04.12.2019 17:49 Плюсы бесплатное СМС-информирование; Минусы требуется первоначальный взнос Дата актуализации 04.12.2019 17:49

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.