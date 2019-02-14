Максимальные накопления Премиум
Россельхозбанк,
Россельхозбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,75%
Сумма
от 1 500 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 235 400 ₽
Ставка
6,75%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|180 дней
|270 дней
|395 дней
|455 дней
|540 дней
|730 дней
|910 дней
|1095 дней
|от 1 500 000 ₽
|6,25
|6,45
|6,45
|6,55
|6,55
|6,6
|6,6
|6,65
|6,7
|от 5 000 000 ₽
|6,25
|6,45
|6,45
|6,55
|6,55
|6,6
|6,6
|6,65
|6,7
|от 10 000 000 ₽
|6,3
|6,5
|6,5
|6,6
|6,6
|6,65
|6,65
|6,7
|6,75
|от 20 000 000 ₽ до 150 000 000 ₽
|6,3
|6,5
|6,5
|6,6
|6,6
|6,65
|6,65
|6,7
|6,75
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- private
- Особые условия
-
- вклад может быть открыт при наличии пакета услуг "Премиум" или "Ультра"
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- максимальная сумма
30 000 рублей
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- возможно при увеличении суммы
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 18.01.2019 11:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальные накопления Премиум» в 1125 городах России
64 968
Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
- Адрес
- 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
- Сайт
- www.rshb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-01-00 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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