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Максимальные накопления Премиум

Россельхозбанк,

Россельхозбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
до 6,75%
Сумма
от 1 500 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
2 235 400
Ставка
6,75%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 180 дней 270 дней 395 дней 455 дней 540 дней 730 дней 910 дней 1095 дней
от 1 500 000 ₽ 6,25 6,45 6,45 6,55 6,55 6,6 6,6 6,65 6,7
от 5 000 000 ₽ 6,25 6,45 6,45 6,55 6,55 6,6 6,6 6,65 6,7
от 10 000 000 ₽ 6,3 6,5 6,5 6,6 6,6 6,65 6,65 6,7 6,75
от 20 000 000 ₽ до 150 000 000 ₽ 6,3 6,5 6,5 6,6 6,6 6,65 6,65 6,7 6,75
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
private
Особые условия
  • вклад может быть открыт при наличии пакета услуг "Премиум" или "Ультра"
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • максимальная сумма

30 000 рублей

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
18.01.2019 11:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальные накопления Премиум» в 1125 городах России
64 968
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Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
Адрес
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
Сайт
www.rshb.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 35
Банкоматы 56
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Телефоны
8 800 100-01-00 — единая справочная служба

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