Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Специальный вклад благотворительный 50% от суммы причисленных процентов будут ежемесячно переводиться на счет Религиозной организации Прихода Кафедрального Собора Вознесения Христова г.Магнитогорска для строительства храмов Особые условия вклад открывается через систему «КУБ-Direct» Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 13.02.2019 17:07

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.