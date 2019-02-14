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Союз Валют

Акцепт,

Акцепт вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,25%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
729
Ставка
7,25%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
181 день 367 дней
от 10 000 ₽ 6,5 7,25
181 день 367 дней
от 170 $ 1,5 2,5
181 день 367 дней
от 160 € 0,1 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
мультивалютный
по вкладу одновременно открывается три счета: в рублях, долларах и евро; предусмотрена возможность совершения конвертации денежных средств внутри вклада
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

5 000 рублей, 100 долларов/евро; по вкладу сроком 181 день - не позднее трех месяцев, 367 дней - не позднее шести месяцев до окончания срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при других условиях

+0,25 п.п.при открытии рублевого вклада онлайн

Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
13.02.2019 11:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Союз Валют» в 9 городах России
12 337
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Справочная информация
АО «Банк Акцепт»
Адрес
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 14
ОГРН
1025400000427
Сайт
www.akcept.ru
Отделения и банкоматы
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Отделения 7
Банкоматы 48
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Телефоны
8 800 100-27-37 — единая справочная служба

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Пенсионный (ежемесячно) 6,6 200 ₽ Посмотреть
Устойчивый процент (ежемесячно) 6,35 5 000 ₽ Посмотреть
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