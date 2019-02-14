Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад мультивалютный по вкладу одновременно открывается три счета: в рублях, долларах и евро; предусмотрена возможность совершения конвертации денежных средств внутри вклада Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 5 000 рублей, 100 долларов/евро; по вкладу сроком 181 день - не позднее трех месяцев, 367 дней - не позднее шести месяцев до окончания срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при других условиях +0,25 п.п.при открытии рублевого вклада онлайн Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 13.02.2019 11:04

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.