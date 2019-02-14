Выгодный
Кетовский Коммерческий Банк,
Кетовский Коммерческий Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
51 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 31 до 365 дней
|от 10 000 ₽
|6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в течение первых трех месяцев срока действия вклада
- Частичное снятие
-
возможно
в течение одного календарного месяца (единовременно, либо частями), в размере не превышающем 20% от общей суммы вклада
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 05.02.2019 16:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Выгодный» в 6 городах России
4 385
Справочная информация
ООО «Кетовский Коммерческий Банк»
- Адрес
- 640002, Курганская обл., г. Курган, ул. К. Мяготина, д. 124а
- ОГРН
- 1024500000392
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Курган
- Телефоны
-
(3522) 65-45-45
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