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Выгодный

Кетовский Коммерческий Банк,

Кетовский Коммерческий Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
51
Ставка
6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 31 до 365 дней
от 10 000 ₽ 6
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течение первых трех месяцев срока действия вклада

Частичное снятие
возможно

в течение одного календарного месяца (единовременно, либо частями), в размере не превышающем 20% от общей суммы вклада

Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
05.02.2019 16:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Выгодный» в 6 городах России
4 385
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Справочная информация
ООО «Кетовский Коммерческий Банк»
Адрес
640002, Курганская обл., г. Курган, ул. К. Мяготина, д. 124а
ОГРН
1024500000392
Отделения и банкоматы
в вашем городе Курган
Отделения 2
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Телефоны
(3522) 65-45-45

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