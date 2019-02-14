Максимум
Акцепт,
Акцепт вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,10%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
712 ₽
Ставка
7,1%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|181 день
|367 дней
|550 дней
|733 дня
|от 5 000 ₽
|6,25
|6,75
|7
|7,1
|181 день
|367 дней
|550 дней
|733 дня
|от 200 $
|—
|1,7
|1,8
|—
|181 день
|367 дней
|550 дней
|733 дня
|от 200 €
|—
|0,1
|0,1
|—
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт
при оформлении вклада от 100 000 рублей выдается дебетовая карта Visa Classic с бесплатным годовым обслуживанием
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
5 000 рублей, 100 долларов или евро; срок внесения дополнительных взносов зависит от валюты и срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
при нахождении средств на счете свыше 270 дней проценты начисляются в размере 2/3 от ставки по вкладу, действовавшей на дату открытия
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
+0,25 п.п.при открытии рублевого вклада онлайн
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 13.02.2019 10:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимум» в 9 городах России
19 208
Справочная информация
АО «Банк Акцепт»
- Адрес
- 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 14
- ОГРН
- 1025400000427
- Сайт
- www.akcept.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Новосибирск
- Телефоны
-
8 800 100-27-37 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Экстра
|7,6
|30 000 ₽
|Посмотреть
|Союз Валют
|7,25
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный (ежеквартально)
|6,85
|200 ₽
|Посмотреть
|Устойчивый процент (ежеквартально)
|6,6
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный (ежемесячно)
|6,6
|200 ₽
|Посмотреть
|Устойчивый процент (ежемесячно)
|6,35
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Удобный
|6
|300 000 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть