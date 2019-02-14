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Максимум

Акцепт,

Акцепт вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,10%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
712
Ставка
7,1%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
181 день 367 дней 550 дней 733 дня
от 5 000 ₽ 6,25 6,75 7 7,1
181 день 367 дней 550 дней 733 дня
от 200 $ 1,7 1,8
181 день 367 дней 550 дней 733 дня
от 200 € 0,1 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
при оформлении вклада от 100 000 рублей выдается дебетовая карта Visa Classic с бесплатным годовым обслуживанием
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

5 000 рублей, 100 долларов или евро; срок внесения дополнительных взносов зависит от валюты и срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

при нахождении средств на счете свыше 270 дней проценты начисляются в размере 2/3 от ставки по вкладу, действовавшей на дату открытия

Увеличение ставки
возможно при других условиях

+0,25 п.п.при открытии рублевого вклада онлайн

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
13.02.2019 10:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимум» в 9 городах России
19 208
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Справочная информация
АО «Банк Акцепт»
Адрес
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 14
ОГРН
1025400000427
Сайт
www.akcept.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 100-27-37 — единая справочная служба

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