Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад зарплатный Особые условия вклад открывается держателям зарплатной карты банка Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 07.02.2019 14:16

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.