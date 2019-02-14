Параметры вклада Срок действия с 10.12.2018 по 28.02.2019 Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Особые условия открыть вклад могут физические лица, не заключавшие ранее договор комплексного банковского обслуживания физических лиц с банком, при условии подачи заявки на оформление пакета услуг «Цифровой» или «Цифровой Платиновый» через дистанционные каналы обслуживания в городах Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск, Нижний Новгород, Краснодар Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 05.02.2019 17:17

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.