Параметры вклада Срок действия по 30.04.2019 Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Особые условия вклад открывается только в Дополнительном офисе "Северо-Западный" в Санкт-Петербурге Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 90 дней - 0,01%, от 91 до 180 дней - 1%, от 181 до 365 дней - 3%, от 366 до 549 дней - 5% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 20.03.2019 12:17

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.