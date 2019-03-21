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Весенний

Венец,

Венец вклад

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100 870
Ставка
8,1%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
до 8,10%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 455 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 455 до 550 дней
от 100 000 ₽ 7,8
от 300 000 ₽ 7,9
от 1 000 000 ₽ 8,1
Параметры вклада
Срок действия
по 30.04.2019
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Особые условия
  • вклад открывается только в Дополнительном офисе "Северо-Западный" в Санкт-Петербурге
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

до 90 дней - 0,01%, от 91 до 180 дней - 1%, от 181 до 365 дней - 3%, от 366 до 549 дней - 5% годовых

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
20.03.2019 12:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весенний» в 1 городе России
67
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Справочная информация
АО «Банк «Венец»
Адрес
432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 19
ОГРН
1027300000166
Сайт
www.venets-bank.ru
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Банкоматы 32
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Телефоны
(8422) 32-62-84

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