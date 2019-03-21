Весенний
Венец,
Венец вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
100 870 ₽
Ставка
8,1%
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Валюта
RUB
Ставка
до 8,10%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 455 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 455 до 550 дней
|от 100 000 ₽
|7,8
|от 300 000 ₽
|7,9
|от 1 000 000 ₽
|8,1
Параметры вклада
- Срок действия
- по 30.04.2019
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- вклад открывается только в Дополнительном офисе "Северо-Западный" в Санкт-Петербурге
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
до 90 дней - 0,01%, от 91 до 180 дней - 1%, от 181 до 365 дней - 3%, от 366 до 549 дней - 5% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 20.03.2019 12:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весенний» в 1 городе России
67
Справочная информация
АО «Банк «Венец»
- Адрес
- 432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 19
- ОГРН
- 1027300000166
- Сайт
- www.venets-bank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ульяновск
- Телефоны
-
(8422) 32-62-84
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