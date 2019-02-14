Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально на текущий счёт вкладчику выдается дебетовая карта с бесплатным годовым обслуживанием: от 100 000 рублей - VISA Classic; через интернет-банк функция снятия капитализированных процентов недоступна Капитализация ежеквартально по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 2 000 рублей, 100 долларов/евро/швейцарских франков/фунтов стерлингов; 2 000 рублей, 100 долларов/евро; по вкладу сроком 181 день - не позднее трех месяцев до окончания срока вклада, 367, 550 и 733 дня - не позднее шести месяцев до окончания срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях выплаченные проценты не пересчитываются Увеличение ставки возможно при других условиях +0,25 п.п.при открытии рублевого вклада онлайн Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 13.02.2019 10:59

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.