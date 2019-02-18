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Перспективный

Прио-Внешторгбанк,

Прио-Внешторгбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,33%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1095 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежегодно
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
2 020
Ставка
6,33%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1095 дней
от 10 000 ₽ 6,33
  • проценты начисляются по трем периодам, равным 365 дням по ставкам: 7%, 6,5% и 5,5% годовых;
  • в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
ежегодно
Капитализация
ежегодно по выбору клиента
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7%)
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • 1-90 дней - 1/10 ставки;
  • 91-180 дней - 1/3 ставки;
  • 181-270 дней - 1/2 ставки;
  • 271-364 дней - 2/3 ставки
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
14.02.2019 17:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Перспективный» в 10 городах России
5 892
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Справочная информация
ПАО «Прио-Внешторгбанк»
Адрес
390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26
ОГРН
1026200000111
Отделения и банкоматы
в вашем городе Рязань
Отделения 13
Банкоматы 22
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Телефоны
(4912) 24-49-24 — единая справочная служба

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