Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад private Особые условия вклад может быть открыт при наличии пакета услуг "Премиум" или "Ультра" Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 30 000 рублей, 1 000 долларов/евро;

не позднее 30 дней до окончания срока вклада Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен первоначальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 18.01.2019 11:02

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.