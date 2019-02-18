Стабильный
Кузбассхимбанк,
Кузбассхимбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,35%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
1100 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
19 120 ₽
Ставка
6,35%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1100 дней
|от 100 000 ₽
|6,35
- предусмотрено два периода начисления процентов: 1-550 дней - 7,2%, 551-1100 дней - 5,5% годовых;
- в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на счет вклада "Универсал"
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,2%)
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
за полные месяцы проценты выплачиваются по ставке вклада, за неполный месяц – по ставке "до востребования"
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 14.02.2019 13:43
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стабильный» в 1 городе России
4 676
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Кузбассхимбанк»
- Адрес
- 650040, г. Кемерово, ул. Юрия Двужильного, д. 12
- ОГРН
- 1024200001847
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Кемерово
- Телефоны
-
(3842) 38-50-79
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Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
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