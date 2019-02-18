Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счет вклада "Универсал" Капитализация нет Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,2%) Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях за полные месяцы проценты выплачиваются по ставке вклада, за неполный месяц – по ставке "до востребования" Автопролонгация невозможна Дата актуализации 14.02.2019 13:43

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.