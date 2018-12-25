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Новостройка

ВТБ, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • квартира в новостройке
  • апартаменты

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное

+1 п.п. к ставке без личного и/или титульного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы / совладельцы собственного бизнеса
  • работники бюджетной сферы / госслужащие

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
  • справка по форме банка / в свободной форме

Количество созаемщиков

не более 4-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • сейфовая ячейка
  • аккредитив

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • срок действия положительного кредитного решения - 4 месяца;
  • предоставляется иностранцам;
  • скидки для врачей, учителей, госслужащих, а также клиентов партнерских агентств недвижимости;
  • отсутствие комиссии за перевод на счет застройщика;
  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
  • допускается кредитование без документов о доходе при первоначальном взносе от 30%;
  • возможен учет средств материнского (семейного) капитала в качестве первоначального взноса (кроме кредита по двум документам);
  • возраст заемщика - до 75 лет на дату окончания срока кредитного договора;
  • небольшой первоначальный взнос

Особые ограничения

  • при покупке апартаментов первоначальный взнос - от 20%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Справочная информация
ПАО «Банк ВТБ»
Адрес
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Сайт
www.vtb.ru
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Телефоны
8 800 100-24-24 — частным клиентам
8 800 200-77-99 — юридическим лицам

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