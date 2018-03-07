Для работников ОАО «РЖД»
Абсолют Банк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- квартира в новостройке
при покупке жилья на первичном рынке объекты должны быть аккредитованы ЗАО «Желдорипотека» или НО «Фонд Жилсоципотека»
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
сотрудники ОАО "РЖД"
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Количество созаемщиков
не более 4-х
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
- аккредитив
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
21,9% годовых от суммы просроченной задолженности
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бесплатное проведение аккредитивных сделок;
- низкая ставка;
- привлечение в качестве созаемщиков любых третьих лиц;
- возможность привлечения до 4-х созаемщиков
Особые ограничения
- одобренный по кредитной заявке размер процентной ставки действителен в течение 30 дней с даты одобрения, далее может быть пересмотрен в сторону увеличения;
- максимальная сумма кредита в регионах, кроме Москвы, МО, Санкт-Петербурга и ЛО - 9 млн рублей