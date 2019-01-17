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На новостройку

Севергазбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • квартира в новостройке

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)

Страхование

  • имущественное
  • личное

+1 п. п. к ставке при отказе от личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • работники бюджетной сферы / госслужащие

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • допускается кредитование без подтверждения дохода;
  • лояльные требования к возрасту заемщика - до 71 года на дату окончания срока кредита;
  • допускается выдача кредита иностранным гражданам;
  • учет средств материнского (семейного) капитала в качестве первоначального взноса

Особые ограничения

  • минимальный первоначальный взнос составляет 15% для бюджетников и зарплатников, 20% - для прочих клиентов;
  • при использовании в качестве первоначального взноса средств материнского (семейного) капитала его размер может быть снижен до 5% для бюджетников, зарплатников, работников компаний-партнеров банка и до 10% для прочих клиентов;
  • срок ввода объекта строительства в эксплуатацию не позднее II квартала 2019 года.
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «На новостройку» в 34 городах России
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Справочная информация
ПАО «Севергазбанк»
Адрес
160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
Сайт
www.severgazbank.ru
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Телефоны
8 800 700-25-52 — единая справочная служба
(8172) 57-35-73

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