На новостройку
Севергазбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- квартира в новостройке
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
Страхование
- имущественное
- личное
+1 п. п. к ставке при отказе от личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- работники бюджетной сферы / госслужащие
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- допускается кредитование без подтверждения дохода;
- лояльные требования к возрасту заемщика - до 71 года на дату окончания срока кредита;
- допускается выдача кредита иностранным гражданам;
- учет средств материнского (семейного) капитала в качестве первоначального взноса
Особые ограничения
- минимальный первоначальный взнос составляет 15% для бюджетников и зарплатников, 20% - для прочих клиентов;
- при использовании в качестве первоначального взноса средств материнского (семейного) капитала его размер может быть снижен до 5% для бюджетников, зарплатников, работников компаний-партнеров банка и до 10% для прочих клиентов;
- срок ввода объекта строительства в эксплуатацию не позднее II квартала 2019 года.