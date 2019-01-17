Загородная недвижимость
Севергазбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- жилой дом / таунхаус
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- работники бюджетной сферы / госслужащие
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- допускается выдача кредита иностранным гражданам;
- возможно снижение процентной ставки при уплате единовременной комиссии
Минусы
- подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ
Особые ограничения
- максимальная сумма кредита может достигать до 60% стоимости приобретаемой недвижимости в Москве, МО, Санкт-Петербурге и ЛО; до 50% стоимости недвижимости в других регионах;
- минимальная сумма кредита в Москве и МО - 600 тыс. рублей;
- на сайте банка нет полной информации об условиях кредитования: не указан размер комиссии за снижение ставки, надбавки за отказ от страхования и др.