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Готовое жилье

Кошелев-Банк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • жилой дом / таунхаус
  • апартаменты
  • комната / доля в квартире

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное

+2/1,5 п.п. к ставке при отказе от личного/ титульного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
  • справка по форме банка / в свободной форме

Количество созаемщиков

не более 4-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • низкая става;
  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
  • возможность учета в качестве первоначального взноса средств материнского (семейного) капитала

Особые ограничения

  • максимальная сумма кредита может достигать до 85% стоимости приобретаемого жилья; до 60% стоимости приобретаемого жилого дома с земельным участком / части жилого дома (в том числе, квартира, таунхаус, блок-секция) с земельным участком; до 70% стоимости для ИП; до 95% стоимости при наличии сертификата материнский (семейный) капитал либо для заемщиков, приобретающих объект недвижимости у у юридического лица, входящего в корпорацию «КОШЕЛЕВ»
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Готовое жилье» в 6 городах России
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Справочная информация
АО «Кошелев-Банк»
Адрес
443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14
Отделения и банкоматы
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Отделения 10
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Телефоны
(846) 251-00-00

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