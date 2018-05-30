На ваши вопросы отвечает эксперт компании Мегафон

|Вопрос:
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МегаФон 29.05.2018 22:22
|Ответ:
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Здравствуйте! Связались с Вами в личных сообщениях.:)
|Вопрос:
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Вопрос отправлен в личном сообщении
|Ответ:
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Напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения. Обязательно во всём разберёмся.
|Вопрос:
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К сожалению нашло что — то и перевел всех своих в эту компанию. Теперь вот постепенно увожу из.
|Ответ:
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Напишите, пожалуйста, нам в личные сообщения. Обязательно во всём разберёмся.
|Вопрос:
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Мною был оплачен Интернет М 8 мая.
|Ответ:
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Напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения. Обязательно во всём разберёмся.
|Вопрос:
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Компания «Мегафон» не доступна в социальных сетях, а именно ВК. Прошу компанию «Мегафон» разобраться с этой проблемой. https://vk.com/megafonsibir — официальный представитель компании «Мегафон» Елена Фадеева ограничила круг контактов, которые могут писать ей сообщения. Значит, компания «Мегафон» делит абонентов «Мегафона» на тех кто может писать, и тех, кто должен подождать неопределённое время.
|Ответ:
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Здравствуйте! Напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения. Обязательно разберемся в сложившейся ситуации.
|Вопрос:
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Вдогонку первому сообщению, номер заявки № 799595279 от 8 мая
|Ответ:
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Данное обращение находится у нас на контроле.
|Вопрос:
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Пользовалась услугами МегаФона свыше 15 лет, все устраивало и связь и обслуживание. Но увы. Все хорошее заканчивается. Началось все с осени. Качество связи стало хуже, дополнительные платы за интернет возросли на пустом месте, навязывание услуг. Апофеоз в мае. Без моего ведома был сменен тариф на самый дорогой, спустя 15 минут звонок от сотрудника МегаФона о якобы техническом сбое. В итоге тариф не был возвращён, подключён другой тариф очень не дешёвый, списаны деньги. Была написана претензия и вот уже более 8 дней нет никакого решения. Кормят завтраками. Связью пользоваться не могу из-за ужасной стоимости. Другой более выгодный тариф подключить не могу — на выбор только 2 тарифа не менее дорогих, другие почему-то недоступны. Права выбора нет, что хотим то и творим. Подключаем и переподключаем без желания клиента за секунды. А вот вернуть это требуются годы? Клиентами не дорожите. Позор
|Вопрос:
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С 26 апреля 2018 никто не может дозвониться, оставил заявку на недозвон 3 мая 2018 её благополучно закрыли. Я снова открыл, сегодня 13 мая 2018 г. проблема не решена, кормят завтраками. На номер завязаны банки, клиентская база, другие номера организации. (делал отмену всех ограничений, менял сим карту, телефонный аппарат — все бесполезно).
|Ответ:
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Здравствуйте! Приношу извинения от лица Компании за доставленные неудобства. Ваш вопрос находится на контроле. Приложим все усилия, чтобы всё исправить как можно скорее.
|Вопрос:
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Добрый день.
|Ответ:
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Ответили Вам в личных сообщениях.
|Вопрос:
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Здравствуйте.
|Ответ:
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Моя коллега ответила Вам в личных сообщениях.
|Вопрос:
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Мой номер.
|Ответ:
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Здравствуйте! Ответили Вам в личных сообщениях.
|Вопрос:
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Мой отзыв об ужасном обслуживании связи в компании мегафон!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Началось все около 3-х лет назад, я приобрела номер +79272821995, и +79272827102, к ним я специально подключила два коротких номера 62-19-95 и 62-71-02. Данные номера я использовала для работы, прием звонком, обзвон клиентов и т. д. Около 2-х месяцев назад мне их заблокировали, я сразу же поехала в офис мегафона, мне разблокировали длинный номер. Короткие номера, которые были подключены не работали, на что я позвонила в контактный центр, где мне сказали что на линии технические проблемы и что данные короткие номера сами возобновят свою работу через месяц. Прошел месяц, мой сайт, где указаны эти контактные номера не мог принимать звонки, люди туда звонили, где им в голосовом меню указывали что номер не существует, визитки на которых были также указаны эти короткие номера получается были попусту сделаны. Я снова позвонила в контактный центр мегафона, где мне сказали приехать в офис и там решат мою проблему(прошу обратить внимание, что уже прошло более месяца, как я не могу нормально работать и принимать звонки). По приезду в офис мегафона, мне сказал сотрудник мегафона, что ничем помочь не может, так как эти номера (62-19-95, 62-71-02) заняты!!! Но! Я же пользуюсь длинными номерами +79272821995, +79272827102!!!! Уважаемый мегафон, как так?? Что за отношение клиентам, почему из за вашей ошибки я не могу свободно пользоваться услугами связи? на данный момент мою проблему так и не решили, хотя я ничего сверхъестественного не прошу, просто подключить мне городской номер, на те номера которые я уже использую, чтобы моя работа не стояла и не создавать мне проблем по переделке сайта из-за за номера, вся клиентская база будет утеряна, так как я уже 3 года работаю на этих номерах, эти номера у меня везде, на визитках, на баннерах, на офисе висят!!!!!!!!!!!!! Это большие затраты уходить от этих номеров, тел более клиенты к ним уже привыкли! Уважаемый мегафон, как так?????????? Что за отношение клиентам, почему из за вашей ошибки я не могу свободно пользоваться услугами связи? Решите мою проблему срочно!
|Ответ:
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Здравствуйте! Продублируйте, пожалуйста, свой вопрос в личные сообщения аккаунта https://www.banki.ru/profile/index.php?UID=931312 («Консультант МегаФон»). Мои коллеги обязательно Вам помогут во всем разобраться!
|Вопрос:
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Дублирую сообщение темой проблемы.
|Ответ:
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Необходимо продублировать вопрос в личные сообщения акаунта https://www.banki.ru/profile/?UID=931312 («Консультант МегаФон»). Мои коллеги помогут во свсем разобраться. :-)
|Вопрос:
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Представитель Мегафона на этом сайте предложил мне описать ситуацию в личном сообщении.
|Ответ:
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Здравствуйте! Напишите, пожалуйста, нам в личные сообщения: https://www.banki.ru/profile/?UID=931312, во всем разберемся.
|Вопрос:
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Зачем при смене тарифа вы навязываете какие-то «левые» услуги типа смены звонков и прочей лабуды, не информируя заранее об этом клиентов? При этом ваша стандартная отмазка — «вы же об этом узнаете из смс и можете отказаться позже». Ответ: могу, но с какими последствиями для моего кошелька, времени и нервов? И зачем вообще мне весь этот геморрой, если я этого не просил?
|Ответ:
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Добрый вечер! Действительно, есть ряд услуг, которые включены в тарифный план, и активируются при смене. Информация об этих услугах указана в описании тарифа на нашем сайте www.megafon.ru в разделе «Услуги, входящие в тариф».
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