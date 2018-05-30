На ваши вопросы отвечает эксперт компании Мегафон

К сожалению нашло что — то и перевел всех своих в эту компанию. Теперь вот постепенно увожу из.



На счету моего сына были деньги, однако произошло списание абонентской платы и счет ушел в минус. Услуги связи заблокированы. Т. е мой сын не может пользоваться связью и мы оказались должны за услуги связи, которыми не пользуемся.



Я обратился в компанию, и попросил перевести меня на другой тариф и вернуть те деньги за услуги, которых я не получаю. Со мной согласились и оформили заявку. Потому началось ожидание. Я жду, перезваниваю, мне говорят, что система висит, просят позвонить через два часа и потом опять говорят, что они ничего не могут сделать, есть кто то кто решает и это очень долго.

Последний разговор я не смог обьяснить логику несуразицы, что не может быть двух фактов одновременно таких и чтобы все это оставалось в правовом поле:

— услуг нет и они заблокированы- пользоваться ими невозможно (хотя был положительный баланс)

— Я должен денег, за услуги которых нет



Если я оплачу сейчас, то у меня начнутся услуги, которые мне не нужны уже — принято окончательное желание уйти. (были фейлы и по моему номеру), я прошу перевести моего ребенка на тариф без абонентской платы.

Этот вопрос решается уже несколько дней.



Еще раз: Один из самых передовых операторов России, оставляет абонента без связи и этот вопрос решается несколько дней и до сих пор не решен.



Мегафон может потратить час времени своих сотрудников на общение со мной, но не может решить вопрос, с которым я обратился.



Очень жаль, буду уводить семью и другим не рекомендовать. Заявка 45626978



по поводу моих проблем, которые не решались после чего я ушел в теле2

— вопросы о двойном списании с карты мегафона были заданы- ответов не поступило (а обещали)

— программа emotion, просто не работала именно тогда когда она была нужна.



Все это очень печально. Хотелось бы, хоть если не интернет норм, то хоть сервис.