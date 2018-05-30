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Мегафон: Горячая линия

Раздел представляет собой «Горячую линию» по вопросам, связанным с продуктами компании Мегафон. Чтобы задать вопрос, воспользуйтесь ссылкой «Задать вопрос» и изложите его суть. Вопрос будет направлен эксперту, который в короткие сроки подготовит на него ответ. Раздел модерируется представителями компании.

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На ваши вопросы отвечает эксперт компании Мегафон

Елена Фадеева
Елена Фадеева
специалист службы поддержки компании МегаФон в социальных сетях
информация об эксперте
Приём вопросов приостановлен.
Вопрос:

МегаФон 29.05.2018 22:22
Уважаемый Sanek2003, здравствуйте!
Напишите, пожалуйста, нам в личные сообщение. Проверим возможность переоформления Вашего номера.

постоянный адрес
Sanek2003 (Москва) 30.05.2018 12:08
Ответ:

Здравствуйте! Связались с Вами в личных сообщениях.:)

Елена Фадеева
Вопрос:

Вопрос отправлен в личном сообщении

постоянный адрес
Marusia 2018 (Сочи) 21.05.2018 22:58
Ответ:

Напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения. Обязательно во всём разберёмся. 

Елена Фадеева
Вопрос:

К сожалению нашло что — то и перевел всех своих в эту компанию. Теперь вот постепенно увожу из.

На счету моего сына были деньги, однако произошло списание абонентской платы и счет ушел в минус. Услуги связи заблокированы. Т. е мой сын не может пользоваться связью и мы оказались должны за услуги связи, которыми не пользуемся.

Я обратился в компанию, и попросил перевести меня на другой тариф и вернуть те деньги за услуги, которых я не получаю. Со мной согласились и оформили заявку. Потому началось ожидание. Я жду, перезваниваю, мне говорят, что система висит, просят позвонить через два часа и потом опять говорят, что они ничего не могут сделать, есть кто то кто решает и это очень долго.
Последний разговор я не смог обьяснить логику несуразицы, что не может быть двух фактов одновременно таких и чтобы все это оставалось в правовом поле:
— услуг нет и они заблокированы- пользоваться ими невозможно (хотя был положительный баланс)
— Я должен денег, за услуги которых нет

Если я оплачу сейчас, то у меня начнутся услуги, которые мне не нужны уже — принято окончательное желание уйти. (были фейлы и по моему номеру), я прошу перевести моего ребенка на тариф без абонентской платы.
Этот вопрос решается уже несколько дней.

Еще раз: Один из самых передовых операторов России, оставляет абонента без связи и этот вопрос решается несколько дней и до сих пор не решен.

Мегафон может потратить час времени своих сотрудников на общение со мной, но не может решить вопрос, с которым я обратился.

Очень жаль, буду уводить семью и другим не рекомендовать. Заявка 45626978

по поводу моих проблем, которые не решались после чего я ушел в теле2
— вопросы о двойном списании с карты мегафона были заданы- ответов не поступило (а обещали)
— программа emotion, просто не работала именно тогда когда она была нужна.

Все это очень печально. Хотелось бы, хоть если не интернет норм, то хоть сервис.

постоянный адрес
Vadim Bondar (Москва) 21.05.2018 18:00
Ответ:

Напишите, пожалуйста, нам в личные сообщения. Обязательно во всём разберёмся. 

Елена Фадеева
Вопрос:

Мною был оплачен Интернет М 8 мая.
Однако при попытках подключения выводилось сообщение о том, что денег недостаточно и нужно пополнить счет на сумму 550 рублей.
Завел заявку по телефону под номером 799517570.
Заявка по сей день!!!!!! (21 мая) в работе.
Все это время интернет не работал.
Интернет уже не нужен, требую вернуть деньги, однако деньги насильно удерживаются и не возвращаются.
Также без моего ведома была подключена услуга Автопродление интернет опций 27 апреля.
Требовал вернуть 250 рублей за незаконно подключенную услугу и 550 рублей за интернет, которым я не пользовался ни разу!!!!!!
21 мая, денег на счет не возвращается…
Техподдержка в открытую шлет куда подальше, сроки у заявки постоянно сдвигаются.

постоянный адрес
pronik24 (Москва) 21.05.2018 17:33
Ответ:

Напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения. Обязательно во всём разберёмся. 

Елена Фадеева
Вопрос:

Компания «Мегафон» не доступна в социальных сетях, а именно ВК. Прошу компанию «Мегафон» разобраться с этой проблемой. https://vk.com/megafonsibir — официальный представитель компании «Мегафон» Елена Фадеева ограничила круг контактов, которые могут писать ей сообщения. Значит, компания «Мегафон» делит абонентов «Мегафона» на тех кто может писать, и тех, кто должен подождать неопределённое время.
Более подробно о том, как работает компания «Мегафон» было сформулировано на странице Елены Фадеевой. До сих пор, проясняющей информации по моему вопросу нет.
Вопросы просто игнорируются, но это не всё. Елена Фадеева не исполняет свои профессиональные обязанности, а это уже пусть сам«Мегафон»решает.

постоянный адрес
Alexej66 (Челябинск) 21.05.2018 08:41
Ответ:

Здравствуйте! Напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения. Обязательно разберемся в сложившейся ситуации. 

Елена Фадеева
Вопрос:

Вдогонку первому сообщению, номер заявки № 799595279 от 8 мая

постоянный адрес
ipolevaya (Нижний Новгород) 16.05.2018 22:18
Ответ:

Данное обращение находится у нас на контроле.

Елена Фадеева
Вопрос:

Пользовалась услугами МегаФона свыше 15 лет, все устраивало и связь и обслуживание. Но увы. Все хорошее заканчивается. Началось все с осени. Качество связи стало хуже, дополнительные платы за интернет возросли на пустом месте, навязывание услуг. Апофеоз в мае. Без моего ведома был сменен тариф на самый дорогой, спустя 15 минут звонок от сотрудника МегаФона о якобы техническом сбое. В итоге тариф не был возвращён, подключён другой тариф очень не дешёвый, списаны деньги. Была написана претензия и вот уже более 8 дней нет никакого решения. Кормят завтраками. Связью пользоваться не могу из-за ужасной стоимости. Другой более выгодный тариф подключить не могу — на выбор только 2 тарифа не менее дорогих, другие почему-то недоступны. Права выбора нет, что хотим то и творим. Подключаем и переподключаем без желания клиента за секунды. А вот вернуть это требуются годы? Клиентами не дорожите. Позор

постоянный адрес
ipolevaya (Нижний Новгород) 16.05.2018 22:09
Вопрос:

С 26 апреля 2018 никто не может дозвониться, оставил заявку на недозвон 3 мая 2018 её благополучно закрыли. Я снова открыл, сегодня 13 мая 2018 г. проблема не решена, кормят завтраками. На номер завязаны банки, клиентская база, другие номера организации. (делал отмену всех ограничений, менял сим карту, телефонный аппарат — все бесполезно).
18!!! дней без связи!
Терплю убытки. Номер заявки 148898424.

постоянный адрес
Aleks96 (Нижний Тагил) 13.05.2018 14:37
Ответ:

Здравствуйте! Приношу извинения от лица Компании за доставленные неудобства. Ваш вопрос находится на контроле. Приложим все усилия, чтобы всё исправить как можно скорее.

Елена Фадеева
Вопрос:

Добрый день.
Я по обращению https://www.banki.ru/telecom/responses…nse/24521/

постоянный адрес
wlloven (Краснокаменск) 12.05.2018 22:47
Ответ:

Ответили Вам в личных сообщениях.

Елена Фадеева
Вопрос:

Здравствуйте.
У нас сложилась такая ситуация. Недавно прислали смс о принудительной смена ТП, которую мы не сразу заметили. Теперь стоимость разговоров возросла почти в 10 раз, т. к. тарифный план совсем не подходит под наши нужды. Раньше у нас был ТП Диалог, который позволял общаться с людьми из соседних регионов за 1.5 руб/мин, теперь нам приходится платить 12 рублей за минуту. Верните пожалуйста прежний тариф.

постоянный адрес
ryjsryksr (Киров) 09.05.2018 17:01
Ответ:

Моя коллега ответила Вам в личных сообщениях.

Елена Фадеева
Вопрос:

Мой номер.

постоянный адрес
kol_ivan_se (Белгород) 07.05.2018 21:18
Ответ:

Здравствуйте! Ответили Вам в личных сообщениях. 

Елена Фадеева
Вопрос:

Мой отзыв об ужасном обслуживании связи в компании мегафон!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Началось все около 3-х лет назад, я приобрела номер +79272821995, и +79272827102, к ним я специально подключила два коротких номера 62-19-95 и 62-71-02. Данные номера я использовала для работы, прием звонком, обзвон клиентов и т. д. Около 2-х месяцев назад мне их заблокировали, я сразу же поехала в офис мегафона, мне разблокировали длинный номер. Короткие номера, которые были подключены не работали, на что я позвонила в контактный центр, где мне сказали что на линии технические проблемы и что данные короткие номера сами возобновят свою работу через месяц. Прошел месяц, мой сайт, где указаны эти контактные номера не мог принимать звонки, люди туда звонили, где им в голосовом меню указывали что номер не существует, визитки на которых были также указаны эти короткие номера получается были попусту сделаны. Я снова позвонила в контактный центр мегафона, где мне сказали приехать в офис и там решат мою проблему(прошу обратить внимание, что уже прошло более месяца, как я не могу нормально работать и принимать звонки). По приезду в офис мегафона, мне сказал сотрудник мегафона, что ничем помочь не может, так как эти номера (62-19-95, 62-71-02) заняты!!! Но! Я же пользуюсь длинными номерами +79272821995, +79272827102!!!! Уважаемый мегафон, как так?? Что за отношение клиентам, почему из за вашей ошибки я не могу свободно пользоваться услугами связи? на данный момент мою проблему так и не решили, хотя я ничего сверхъестественного не прошу, просто подключить мне городской номер, на те номера которые я уже использую, чтобы моя работа не стояла и не создавать мне проблем по переделке сайта из-за за номера, вся клиентская база будет утеряна, так как я уже 3 года работаю на этих номерах, эти номера у меня везде, на визитках, на баннерах, на офисе висят!!!!!!!!!!!!! Это большие затраты уходить от этих номеров, тел более клиенты к ним уже привыкли! Уважаемый мегафон, как так?????????? Что за отношение клиентам, почему из за вашей ошибки я не могу свободно пользоваться услугами связи? Решите мою проблему срочно!

постоянный адрес
astra.1992 (Астрахань) 04.05.2018 11:37
Ответ:

Здравствуйте! Продублируйте, пожалуйста, свой вопрос в личные сообщения аккаунта https://www.banki.ru/profile/index.php?UID=931312 («Консультант МегаФон»). Мои коллеги обязательно Вам помогут во всем разобраться! 

Елена Фадеева
Вопрос:

Дублирую сообщение темой проблемы.

постоянный адрес
89247470735 (Биробиджан) 03.05.2018 14:55
Ответ:

Необходимо продублировать вопрос в личные сообщения акаунта https://www.banki.ru/profile/?UID=931312 («Консультант МегаФон»). Мои коллеги помогут во свсем разобраться. :-)

Елена Фадеева
Вопрос:

Представитель Мегафона на этом сайте предложил мне описать ситуацию в личном сообщении.
Я не знаю, тут или нет отправляются личные сообщения, но как бы то ни было, другого места для отправки лс я не нашел. Ситуация описана ниже.

постоянный адрес
Alexander Kudrin (Озерск, Челябинской области) 29.04.2018 20:21
Ответ:

Здравствуйте! Напишите, пожалуйста, нам в личные сообщения: https://www.banki.ru/profile/?UID=931312, во всем разберемся.

Елена Фадеева
Вопрос:

Зачем при смене тарифа вы навязываете какие-то «левые» услуги типа смены звонков и прочей лабуды, не информируя заранее об этом клиентов? При этом ваша стандартная отмазка — «вы же об этом узнаете из смс и можете отказаться позже». Ответ: могу, но с какими последствиями для моего кошелька, времени и нервов? И зачем вообще мне весь этот геморрой, если я этого не просил?

постоянный адрес
rewqwer (Иркутск) 26.04.2018 20:10
Ответ:

Добрый вечер! Действительно, есть ряд услуг, которые включены в тарифный план, и активируются при смене. Информация об этих услугах указана в описании тарифа на нашем сайте www.megafon.ru в разделе «Услуги, входящие в тариф». 

Елена Фадеева

Горячая линия с 13.11.2017 просмотрена 13 373 раза