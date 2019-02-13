На ваши вопросы отвечает эксперт Сбербанка.

Вопрос:

Здравствуйте! Хочу пожаловаться на наш надежный ПАО Сбербанк. Жалоба заключается в том, что я новый предприниматель дала от своей организации процентный займ, организация тоже обслуживается в ПАО Сбербанк, сроком на 6 месяцев, перевод прошел все хорошо и через 20 дней мне приходит запрос на основании 115 ФЗ, о предоставлении договора и пояснения экономического смысла, все это было предоставлено, но банк спустя 7 дней рассмотрения все же оставил решение не измененным и не восстановил доступ к картам и системе сбербанк онлайн. Организацию тоже заблокировали, хотя там тоже все было предоставлено. На вопрос в чем моя вина и в чем подозрение? последовал ответ что закон 115ФЗ и все. Это бред полный то, что даже в отделении мне ничего не смогли объяснить, почему из за чего, все заблокировали. Я прочитала этот закон итак и всяк но чего указывающего на то что я что то нарушила нет, и я принципиально ничего не закрываю и закрывать не собираюсь, я ничего противозаконного не делала, и делать не собираюсь. Все что я хочу чтобы провели проверку и готова подьехать со всеми документами и показать, что все есть и бизнес и офис и тд. Банк очень удобен и надежен у меня большие перспективы работы со Сбербанком и вот одной операцией он расторгает со мной отношение без всякой веской причины. Я буду добиваться правды всеми усилиями чтобы меня разблокировали постоянный адрес 13.02.2019 17:40 zodiak88888 (Самара)13.02.2019 17:40