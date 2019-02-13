На ваши вопросы отвечает эксперт Сбербанка.

|Вопрос:
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Здравствуйте, меня зовут Бочарова Диана Николаевна, у меня такой вопрос:
1. В октябре 2018 года получила отчет о кредитной истории с нбки, там у меня до сих пор открытый!! Кредит всбербанке хотя на самом деле кредит полностью погашен вот уже более 4 лет!! После моего обращения в банк пришел ответ что кредитную историю откорректировали и посоветовали мне запросить отчет с нбки через 1.5 месяца, в декабре запросила и получила почти такой же отчет, только еще хуже! Мой давно закрытый кредит на 40000 рублей там висит аж 2 раза, мой кредит на 150000 тоже 2 раза, на одном из них как будто активный и по ней до сих пор просрочка!!! Это просто ужас какой то!! Убедительно прошу, умоляю!!! Приведите в порядок мою кредитную историю, направьте правильные данные в нбки!! Из за этого вот уже несколько месяцев не могу получить кредит в сбербанке, хотя у меня зарплатный проект
|Вопрос:
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Поясните мне . Зачем вашим коллегам со мной связываться? Что бы опять сообщить мне , что банк все вовремя передал? И придумать новый вариант ответа? Не прокатил Росреестр, застройщик , страховщик. Теперь наверное я буду виноват .
|Вопрос:
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Здравствуйте! Взяли ипотеку в Сбербанке. Все вопросы знать не сможешь. Возник вопрос по смене аннуитетных платежей на дифференцированные. Оказывается в Сбербанке вообще нет кредитного продукта с дифференцированными платежами. Как быть, как добиться? С уважением Вячеслав.
|Вопрос:
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Здравствуйте.
Я являюсь сотрудником Сбербанка. При подаче заявки на ипотеку в декабре 2018 менеджер сообщил о действующей скидке на ставку 0,2%. В данный момент уже в ходе проверки документов и подготовки к сделке с продавцом, в банке пояснили что скидка на сотрудников не распространяется.
Просьба прояснить ситуацию - все-таки такая скидка существует? Или меня вводят в заблуждение. И где можно узнать подробнее о данной скидке?
Заранее Благодарю за ответ.
|Вопрос:
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Прошу ответить на вопросы: Что такое льготный период по реструктуризации? Каким образом реструктуризация потребительского кредита влияет на блокировку кредитной карты, по которой не было реструктуризации? Почему Вы не хотите разобраться в сложившейся ситуации в условиях погашения кредитных договоров без просрочек?
|Вопрос:
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Здравствуйте! Хочу пожаловаться на наш надежный ПАО Сбербанк. Жалоба заключается в том, что я новый предприниматель дала от своей организации процентный займ, организация тоже обслуживается в ПАО Сбербанк, сроком на 6 месяцев, перевод прошел все хорошо и через 20 дней мне приходит запрос на основании 115 ФЗ, о предоставлении договора и пояснения экономического смысла, все это было предоставлено, но банк спустя 7 дней рассмотрения все же оставил решение не измененным и не восстановил доступ к картам и системе сбербанк онлайн. Организацию тоже заблокировали, хотя там тоже все было предоставлено. На вопрос в чем моя вина и в чем подозрение? последовал ответ что закон 115ФЗ и все. Это бред полный то, что даже в отделении мне ничего не смогли объяснить, почему из за чего, все заблокировали. Я прочитала этот закон итак и всяк но чего указывающего на то что я что то нарушила нет, и я принципиально ничего не закрываю и закрывать не собираюсь, я ничего противозаконного не делала, и делать не собираюсь. Все что я хочу чтобы провели проверку и готова подьехать со всеми документами и показать, что все есть и бизнес и офис и тд. Банк очень удобен и надежен у меня большие перспективы работы со Сбербанком и вот одной операцией он расторгает со мной отношение без всякой веской причины. Я буду добиваться правды всеми усилиями чтобы меня разблокировали
|Вопрос:
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Добрый день!
Пожалуйста, помогите свзязаться с работником банка вашего отделения в городе Жуков Калужской области, Рогозиной Анастасией Владимировной. Она переоформляла карточку "виза", а также карточку "мир" для получения пенсии в сентябре 2018 года в отделении банка города Жуков для моего отца. В связи с его смертью необходимо связаться с Анастасией Владимировной, чтобы я мог обговорить получение денег (пенсии), которые отец не получил, а также похоронных.
Единственный номер телефона, который был найден на сайте вашего банка, - неверный.
Спасибо за внимание, с уважением,
Руслан Анатолиевич
|Вопрос:
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Добрый день!
Планировал внести изменения в границу земельного участка, находящегося в залоге у Сбербанка (ипотека от апреля 2018) и подал в ипотечном отделе заявление в ноябре 2018. 28.11.2018 получил ответ со списком замечаний, которые сотрудники ипотечного центра попросили устранить. В том числе заказал отчет об оценке, заказал изменение межевого плана у кадастрового инженера, долго обивал пороги страховой, прося написать письмо, затребованное вашими юристами. На все потратил деньги, нервы, около 60 часов личного времени. Затем 17 января 2019 САМ позвонил на горячую линию и случайно узнал, что оказывается все эти мои действия были зря, ибо в Сбербанке НЕТ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО ДОКУМЕНТА! И мне отказано, об этом отказе я, конечно, не знал. А изменение было ерундовым - с соседом хотели на три метра угол перенести, потому что участки имели неправильную форму параллелограмма, а мы их хотели сделать более прямоугольными. При этом сотрудники понимают всю абсурдность ситуации и просят прощения, но система есть система = ничего сделать не могут!
Обращения, поданные через контактный центр не были услышаны. При этом дополнительно параллельно в некой внутренней системе Сбербанка АС ЕКП (мне как клиенту неизвестной) "слетела" страховка, мне начали начислять пени и т.п. Это была репрессия в мой адрес, чтобы я замолчал?
Резюме: 1. Прошу вмешаться, если надо принять внутри своей организации необходимые акты, регламенты или чего там вам не хватает. 2. Прошу письменно разрешить регистрацию для росреестра. 3. Лично никаких претензий к сотрудникам не имею, прошу не наказывать.
|Вопрос:
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Ипотека пенсионеру. На сколько времени можно взять , скоко платить ежемесячно, если стоит квартира 1700 000 руб
|Вопрос:
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Наберите меня 89109069446
|Вопрос:
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Вопрос:
Здравствуйте! Я являюсь клиентом банка, имею просроченную задолженность по кредиту. В данный момент прохожу процедуру банкротства, о чем уведомил руководство банка. При зачислении детского пособия на карту, банк сразу же списал средства, в счет погашения задолженности, потом вернул и снова списал. Я уже письменно обратился в отделение банка. Вы мне ответили, что в течение 3 дней вернут деньги. Но до сих пор перечислений нет. Мне срочно нужно. У меня маленькие дети!!! Прошу разобраться?!
постоянный адрес
Larenkov (Самарская область) 12.02.2019 11:40
Ответ:
Здравствуйте!
Занимаюсь вашим вопросом. Как только появится информация, я сообщу. Дополнительно с вами свяжутся мои коллеги.
Мария Александрова
Здравствуйте! Обращался к вам мой супруг. Детское пособие должны были прислать мне, но так как я не работаю, перевод осуществлялся через работодателя мужа. Не могу воспользоваться денежными средствами, на которые очень рассчитывала и ждала. Почему банк так долго не реагирует на обращение?
Ольга Ларенкова.
|Вопрос:
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Строим жилой дом(есть ответ на уведомление о начале строительства), договор со строительной организацией(подрядчик). Застройщик - я(физ.лицо). Оплата в 4 этапа.
Первый уже оплачен и с начала прошёл почти год.
Второй этап вот вот, на него деньги есть.
А вот на 3\4 этапы хотели бы оформить ипотеку. Возможно ли это, учитывая что первые две оплаты уже прошли(есть чеки, всё официально и по договору)?
П.С. Земля для дачного строительства, но строить разрешили(указали) только ИЖС, из-за принадлежности к территории типа Ж-2.
|Вопрос:
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https://www.banki.ru/services/official.. ./#comments Добрый день, когда дадут ответ по данной ситуации?
|Ответ:
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Добрый день!
На ваш отзыв отвечу в разделе Служебный рейтинг.
|Вопрос:
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23 января 2019 года я обратился в отделение Банка в г. Перми, предъявил исполнительный лист для принудительного списания со счета должника. 24 января 2019 мне пришло смс-сообщение о том, что списание денежных средств не может быть произведено, исполнительный лист будет возвращен мне по адресу, указанному в заявлении.
|Ответ:
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Добрый день!
Отвечу на ваш отзыв в разделе Народный рейтинг: https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10236341/
|Вопрос:
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«"»«»
|Ответ:
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Добрый день!
С держателем карты свяжутся мои коллеги для прояснения ситуации.
Горячая линия с 01.03.2010 просмотрена 22 888 628 раз